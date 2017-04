Armin van Buuren & Garibay nel nuovo singolo I Need You feat. Olaf Blackwood: video, testo e traduzione

Dallo scorso 15 febbraio, è in radio il nuovo singolo del dj, remixer e produttore olandese Armin Van Buuren battezzato I Need You, un bel pezzo pubblicato lo scorso 27 gennaio.

Il brano è stato prodotto insieme al collega californiano Fernando Garibay, che è anche cantante, autore, speaker ed imprenditore, mentre la voce è dell’emergente e talentuoso Olaf Blackwood.

In “I Need You”, l’artista dimostra per l’ennesima volta che il valore delle sue produzioni non conosce confini, presentandoci questa canzone assolutamente contagiosa, un vero e proprio “out-of-the-box” che non potrà non entrarvi in testa.

Il singolo è disponibile anche nelle versioni Club Mix, Extended Club Mix, Filatov & Karas Remix, Standerwick Remix e Standerwick Extended Remix.

Per accedere al video ufficiale cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano ed il testo in inglese.

Armin van Buuren – I Need You traduzione (Download)

[Verso 1]

Gironzola la sera tardi

As she says her goodbyes

E’ vicina al compromesso

Lei sa che qualcosa non quadra

[Pre-Gancio]

Non è facile

E non piacevole

Sta solo cercando di trovare una via d’uscita

Ha riposto la nostra fede (o “fiducia”) in…

Sai che è alla ricerca

Sta solo cercando di trovare il suo amore là fuori

E piange

[Gancio 1]

Ho bisogno di te, hm

Come l’onda ha bisogno di un oceano

Come l’amore ha bisogno di devozione

Ho bisogno di te

Come il deserto invoca l’acqua

Come una missione ha bisogno di un martire

Ho bisogno di te

Ogni minuto, ogni ora

Sono spezzato come un fiore

Perché ho bisogno di te, ho bisogno di te

[Break musicale]

[Verse 2]

Ha perso il suo stile di vita

Sentendosi come un vuoto dentro

Hmm, vuole sentirsi viva

E niente la soddisfa

[Pre-Gancio]

Non è facile

E non piacevole

Sta solo cercando di trovare una via d’uscita

Ha riposto la nostra fede in

Sai che è alla ricerca

Sta solo cercando di trovare il suo amore là fuori

E piange

[Hook 2]

Ho bisogno di te, hm

Come l’onda di un oceano

Come l’amore di devozione

Ho bisogno di te

Ogni minuto, ogni ora

Sono spezzato come un fiore

Perché ho bisogno di te

Come l’onda di un oceano

Come l’amore di devozione

Ho bisogno di te

Come il deserto invoca l’acqua

Come una missione ha bisogno di un martire

Ho bisogno di te

Ogni minuto, ogni ora

Sono spezzato come un fiore

Perché ho bisogno di te

(Perché ho bisogno di te)

I Need You – Armin van Buuren – Testo

[Verse 1: Olaf Blackwood]

She walks all late at night

As she says her goodbyes

She’s close to sacrifice

She knows something ain’t right

[Pre-Hook: Olaf Blackwood]

It ain’t easy

And it ain’t pleasing

She’s just tryna find a way out there

She put our faith in

You know it’s chasing

She’s just tryna find her love out there

And she cries

[Hook 1: Olaf Blackwood]

I need you, hm

Like the wave needs an ocean

Like the love needs devotion

I need you

Like the desert pleads for water

Like a mission needs a martyr

I need you

Every minute, every hour

I lay broken like a flower

‘Cause I need you, I need you

[Musical Breakdown]

[Verse 2: Olaf Blackwood]

She’s lost her way of life

Feels like a hole inside

Hmm, she wants to feel alive

And nothing satisfies

[Pre-Hook: Olaf Blackwood]

It ain’t easy

And it ain’t pleasing

She’s just tryna find a way out there

She put our faith in

You know it’s chasing

She’s just tryna find her love out there

And she cries

[Hook 2: Olaf Blackwood]

I need you, hm

Like the wave needs an ocean

Like the love needs devotion

I need you

Every minute, every hour

I lay broken like a flower

‘Cause I need you

Like the wave needs an ocean

Like the love needs devotion

I need you

Like the desert pleads for water

Like a mission needs a martyr

I need you

Every minute, every hour

I lay broken like a flower

‘Cause I need you

(‘Cause I need you)

















