Arisa per la colonna sonora di “Napoli velata” con “Vasame”: audio, testo e traduzione

Arisa ha inciso la cover di Vasame, brano del cantautore napoletano Enzo Gragnaniello tratto dall’album Radice, un disco ricco di belle canzoni pubblicato nel 2011.

La cantautrice genovese ha re-inciso il brano per la colonna sonora di Napoli Velata, film diretto da Ferzan Özpetek, con protagonisti Alessandro Borghi e Giovanna Mezzogiorno, distribuito in 350 copie nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 28 dicembre 2017.





Prodotta da Fenix Entertainment & Warner Chappell Music Italiana e disponibile su iTunes dal 12 gennaio 2018, la soundtrack originale è opera del musicista e compositore napoletano Pasquale Catalano e racchiude le seguenti 17 canzoni:

Vasame – Arisa Napoli velata – Pasquale Catalano Decumano inferiore – Pasquale Catalano Ghir Enta – Souad Massi Adriana – Pasquale Catalano Museo archeologico – Pasquale Catalano Senza voce – Pietra Montecorvino Il corpo mirabile – Pasquale Catalano Obitorio – Pasquale Catalano Ritmo terra e cuore – Stany Roggiero & I Bottari della Cantica Popolare Stazione toledo – Pasquale Catalano Luca – Pasquale Catalano Sexy rouge – Pierre Terrasse Porta Nolana – Pasquale Catalano Cappella Sansevero – Pasquale Catalano Tanos – Lino Cannavacciuolo Lost Adriana – Pasquale Catalano

La cover in oggetto, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 29 dicembre 2017.

In Vasame, il cui testo è quasi identico all’originale, la cantante si cimenta con il dialetto partenopeo e lo fa abbastanza bene.

In attesa del video ufficiale (qui il trailer di 59 secondi), è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla copertina della colonna sonora.

A seguire accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Arisa – Vasame testo (Download – Download Colonna Sonora – Il CD della Soundtrack)

Io vuless addiventà n’albero ‘e rose

Pe te fa sentì l’addor e chist ammor

Io vuless addiventà nu poc e sol

Pe te fa sentí o’calore e chistu bbene

Io vuless addiventà nu poc e vient

Pe trasì p’a forza rint ‘a bocca toia

Io vuless addiventà comm o’silenzio

Per putè sentì tutt ‘e respiri mie.

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’.

Io vuless addeventà mago de suonne

Pe te fa sunnà ca’ tu me circh’ ‘a mme…

Io vuless addiventà pullin ‘e vas

pe’ putè cadè ‘ngopp ‘e capill tuoie.

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’.

Io vuless addiventà n’albero ‘e rose

Pe’ te fa senti’ ll’addore e chistu bbene

Io vulesse addeventa’ nu poco ‘e sole

pe’ te fa senti’ ‘o calore e chistu core.

Vasame

L’ultima vota

Vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’.

Vasame

Pe’ chesta vota vasame

Crideme

O nun te cerche cchiu’.





Vasame traduzione – Arisa

Io vorrei diventare un albero di rose

Per farti sentire l’odore di questo amore

Io vorrei diventare un po’ di sole

Per farti sentire il calore di questo bene

Io vorrei diventare un po’ di vento

Per entrare con forza dentro la tua bocca

Io vorrei diventare come il silenzio

Per poterti far sentire tutti i miei respiri.

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più.

Io vorrei diventare il mago del sonno

Per farti sognare che mi cerchi

Io vorrei diventare polline di vaso

Per poter cadere sui tuoi capelli.

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più.

Io vorrei diventare un albero di rose

Per farti sentire l’odore di questo bene.

Io vorrei diventare un po’ di sole

Per farti sentire il calore di questo cuore.

Baciami

L’ultima vota

Baciami

Credimi

O non ti cerco più

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più.

Baciami

Per questa volta baciami

Credimi

O non ti cerco più.

