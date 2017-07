Arcade Fire: guarda il video di Electric Blue + traduzione del testo

Electric Blue è il quarto singolo estratto da Everything Now, il quinto album in studio degli Arcade Fire, che vedrà la luce il prossimo 28 luglio.

Dopo la title track, “Creature Comfort” e “Signs of Life”, la indie rock band canadese ha svelato il quarto tassello dell’attesa quinta era discografica [in pre-order nel formato CD – in vinile e nel formato digitale] che sarà composta da tredici inediti.

Quando mancano poche ore alle due date live nella penisola [il 17 e 18 luglio rispettivamente a Milano e Firenze], il gruppo ha lanciato la nuova canzone direttamente tramite il video ufficiale diretto da Cousin Club e prodotto da Julia Simpson.

E’ possibile vederlo direttamente nel canale Youtube degli Arcade Fire cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Electric Blue – Arcade Fire – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

L’estate è finita e anche tu

Guardo il cielo fulminare

Un migliaio di ragazzi che somigliano a te

Mi copro gli occhi blu elettrici

[Refrain]

Ora non riesco a capire

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto che non ci capisco nulla

Ora non riesco a capacitarmi

Pensavo di averlo capire

Ma ho scoperto che

[Ritornello]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 2]

Un migliaio di ragazze che sembrano me

A fissare il mare aperto

A ripetere le parole fino a quando non succedono veramente

Mi copro gli occhi blu elettrici

[Refrain]

Ora non riesco a capire

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto che non ci capisco nulla

Ora non riesco a capacitarmi

Pensavo di averlo capire

Ma ho scoperto che

[Ritornello]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 3]

Ora mi hai fatto davvero confondere

Perché non so cantare il tuo pezzo di blues

Gesù Cristo, che potevo fare?

Non so cantare il tuo pezzo di blues

[Refrain]

Ora non riesco a capire

Pensavo di averlo trovato ma ho scoperto che…

Link sponsorizzati









[Conclusione]

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Mi copro gli occhi blu elettrici

Mi copro gli occhi blu elettrici

Ogni singola notte ti sogno

Ogni singola notte ti sogno

Powered by NuoveCanzoni.com

Arcade Fire – Electric Blue testo

[Verse 1]

Summer’s gone and so are you

See the sky electrocute

A thousand boys that look like you

Cover my eyes electric blue

[Refrain]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out I don’t know shit

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out

[Chorus]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 2]

A thousand girls that look like me

Staring out at the open sea

Repeat the words until they’re true

Cover my eyes electric blue

[Refrain]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out I don’t know shit

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out

[Chorus]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 3]

Now you’ve got me so confused

‘Cause I don’t know how to sing your blues

Jesus Christ, what could I do?

I don’t know how to sing your blues

[Refrain]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it, but I found out

[Outro]

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi