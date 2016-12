Tom & Hills feat. JS16 e il nuovo singolo Another Chance: video, testo e traduzione

Tom & Hills tra i più promettenti artisti di musica elettronica in Finlandia, lo scorso aprile hanno rilasciato il singolo battezzato Another Chance, disponibile nella versione Radio Edit ed Extended Mix.

Dopo il successo di Digital Love feat. Jutty Ranx, famoso gruppo americano che fece impazzire con la hit “I See You” (2013), il duo ci propone quest’orecchiabile e ballabile produzione, tuttavia caratterizzata da un testo molto povero e ripetitivo.

E’ a mio parere comunque carino questo pezzo, accompagnato dal lyric video a cui potete accedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano.

Tom and Hills – Another Chance traduzione (Digital Download)

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra occasione

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra possibilità

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra occasione

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra occasione

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra occasione

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra occasione

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra occasione

Un altro cielo

Un altro mondo

un’altra ora

Un altro anno

un’altra alba

Un’altra occasione

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra

Un’altra occasione

Un’altra possibilità

Another Chance – Tom & Hills – Testo

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another

Another

Another

Another

Another

Another

Another Chance

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another

Another

Another

Another

Another

Another

Another Chance

Another Sky

Another World

Another Hour

Another Year

Another Sunrise

Another Chance

Another

Another

Another

Another

Another

Another

Another Chance

Another Chance

















