Bebe Rexha e il nuovo EP “All Your Fault: Pt. 1”: titoli e audio delle canzoni

All Your Fault: Pt. 1 è il titolo del nuovo EP della cantautrice statunitense Bebe Rexha, uscito il 17 febbraio 2017 via Warner Music. La seconda parte (All Your Fault: Pt. 2), dovrebbe invece vedere la luce il prossimo aprile.

Il mini disco è stato prodotto da The Invisible Men, Salt Wives, Captain Cuts, Stargate, Gladius e MAG ed è disponibile nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Al suo interno sono incluse sei nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto I Got You, un bel pezzo pubblicato il 28 ottobre 2016. I rapper americani G-Eazy e Ty Dolla $ign sono invece gli ospiti del mini progetto.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani e per vostra comodità, qualche link per ascoltarli gratuitamente.

Tracklist All Your Fault: Pt. 1 – Bebe Rexha (Digital Download)

Atmosphere 3:11 I Got You 3:11 Small Doses 3:17 F.F.F. (feat. G-Eazy) 3:22 Gateway Drug 3:32 Bad Bitch (feat. Ty Dolla $ign) 3:17

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare gratuitamente le sei tracks incluse nell’EP. Per fare questo accedete su Deezer, su Spotify o su Youtube.













