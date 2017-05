Bianca Atzei e il nuovo singolo “Abbracciami… perdonami gli sbagli”: testo (da venerdì 12 maggio l’audio)

Buone notizie per i fans di Bianca Atzei perché da venerdì 12 maggio 2017 sarà disponibile nelle piattaforme streaming e nei digital store il nuovo singolo battezzato Abbracciami… perdonami gli sbagli.

Ma non finisce qui… lo stesso giorno vedrà la luce anche il suo primo romanzo “Ora esisti solo tu” (disponibile su Amazon), stesso nome del brano presentato all’ultima edizione di Sanremo, certificato disco d’oro da FIMI-GFK. Non è un caso che l’opera (edizioni Ugo Mursia Editore) si intitoli allo stesso modo, in quanto liberamente incentrata proprio su quel brano.





Ma torniamo alla nuova canzone electrodance, scritta da Fortunato Zampaglione e prodotta Paco Wurz e Pat Simonini. E da domani, verrà anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Sarà un brano che accompagnerà la vostra e la nostra estate con la spensieratezza dei sorrisi e il calore degli abbracci.

Da domani sarà possibile ascoltarlo sulle piattaforme streaming come Spotify, cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Prima però la terza buona notizia per i supporters della cantante milanese, in quanto sta per iniziare la sua tournée. Il calendario degli eventi è visionabile anche nella sua pagina Facebook e nel suo sito web.

Link sponsorizzati









Abbracciami perdonami gli sbagli – Bianca Atzei – Testo (Download)

Se c’è una cosa che inseguiamo io e te

è questo attimo che fugge

un giro intorno ad una promessa fra me e te

è solo un cerchio che si stringe

L’unica volta che avremo è

la prossima notte

perché un tramonto non è altro che

un’alba all’inverso

Abbracciami perdonami gli sbagli

non fare niente per salvarmi

abbracciami perdonami gli sbagli

non fare nulla per salvarmi

Saremo fragili perché

l’amore è un attimo che fugge

l’amore è un attimo che fugge

Ci sono cose che scriviamo io e te

e poi nessuno che le legge

è un giro intorno a una promessa fra me e te

è come un vento che ci spinge

L’unica volta che avremo è

la prossima notte

perché un tramonte non è altro che

un’alba all’inverso

Abbracciami perdonami gli sbagli

non fare niente per salvarmi

abbracciami perdonami gli sbagli

non fare nulla per cambiarmi

Sembriamo fragili perché

l’amore è un attimo che fugge

soli, fragili e forti

soli, dentro la notte

soli, è un attimo che fugge

Abbracciami perdonami gli sbagli

non fare nulla per cambiarmi

sembriamo fragili perché

l’amore è un attimo che fugge

l’amore è un attimo che fugge

l’amore è un attimo che fugge

Abbracciami perdonami gli sbagli

non fare niente per salvarmi

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi