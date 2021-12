You and I, di Valerie June | Testo della canzone dello spot di Natale di Apple di Saving Simon

Ecco di seguito il testo di You and I di Valerie, la canzone dello spot di Natale della Apple.

La Apple per la nuova campagna pubblicitaria che come da tradizione vuole dare un significato importante alla famiglia e al periodo di festa del Natale si è avvalsa della canzone You and I di Valerie June.

La Pubblicità di Natale della Apple

La campagna pubblicitaria della Apple ha visto partecipi due registi d’eccezione che hanno lavorato insieme all’agenzia TBWA\Media Arts Lab. Si tratta di Ivan e Jason Reitman, padre e figlio, che si sono ritrovati sul set dopo aver collaborato per il film Ghostbusters: Legacy al cinema in questi giorni e considerato il sequel diretto dei precedenti capitoli della saga degli acchiappa fantasmi.

Nello spot intitolato Saving Simon è stato girato interamente con uno dei prodotti di punta del colosso , l’iPhone 13, usando le modalità Macro e Cinematic che danno la possibilità di avere un filmato di un certo spessore.

Lo spot è molto evocativo e commovente, adatto allo spirito natalizio e alle feste che a breve andremo incontro. Grazie a questo spot possiamo vedere come anche tramite un telefonino si possano realizzare ottimi progetti video così come accaduto per la realizzazione di questo spot.

La canzone dello spot

Sulle note di “You and I” di Valerie June, il video mostra una bambina e la sua famiglia che cercano di “tenere in vita” il suo pupazzo di neve per tutto l’anno:

Ecco di seguito il testo:

You and I, wait for each other

You and I, stronger than lovers

You and I, so much to discover

For you and I

You and I

When the love left just a friendship

That’s when we found our greatest gift

Little distance for perspective

Gentle patience, sit reflective, oh, mmm

You and I

Oh, I hope you feel it

Oh, I hope you feel it too

Oh, feel it too, feel it too

Oh, you and I, you and I

It’s to reach for something greater

Doesn’t matter now or later

I hear somebody mention

It’s the thought, it’s the intention, oh, mmm

You and I

Oh, I hope you feel it

Oh, I hope you feel it too

Oh, feel it too, feel it too

Oh, you and I, you and I

You and I, we wait for each other

Oh, stronger than lovers

Oh, so much to discover

For you and I

You and I