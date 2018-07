Why Don’t We – Talk: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Nel debut album dei Why Don’t We, ci sarà anche il nuovo brano battezzato Talk, rilasciato come terzo singolo estratto dal progetto, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una release date.

Pubblicato il 6 luglio 2018, questo pezzo ha raggiunto il primo posto nella classifica americana di iTunes, appena dodici ore dopo il rilascio negli Stati Uniti.

Dopo “Hooked” e “Trust Fund Baby”, I WDW, pop band americana composta da Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery e Zach Herron, torna alla ribalta con quest’orecchiabile canzone, nella quale parlano delle difficoltà che vi sono nelle loro relazioni, difficoltà soprattutto comunicative.

Ma per approfondire il significato vi rimando al testo e alla relativa traduzione che trovate qui sotto. Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

Talk testo e traduzione – Why Don’t We (Download)

[Verse 1: Zach Herron]

It’s not just me, no, you feel it too

You know and I know, we lost the lotto

It’s like our love cut the line in two

We’re on different sides though, lost in the echo

[Strofa 1: Zach Herron]

Non sono l’unico, no, lo senti anche tu

Sappiamo entrambi che abbiamo perso al lotto

È come se il nostro amore ha tagliato i fili in due

Siamo nei lati opposti ma, persi nell’eco

[Pre-Chorus: Daniel Seavey]

Our lips are moving, they’re makin’ words

Words turn to riddles, we make it worse

‘Cause I’m not listening, and you’re not listening, no

We try to fix it, it never works

[Pre-Ritornello: Daniel Seavey]

Le nostre labbra si muovono, parlando

Le parole diventano enigmi, peggioriamo le cose

Perché io non sto ascoltando, e tu non stai ascoltando, no

Proviamo a rimediare, non funziona mai

[Chorus: Jonah Marais]

We go, breaking up like cell phones

When I speak, ’cause you don’t listen when I talk

Dial tone, nothing but that high note*

When you speak, ’cause I don’t listen when you talk

[Ritornello: Jonah Marais]

Parliamo ma è come se cadesse la linea, come con i telefoni cellulari

Quando parlo, perché non ascolti quando parlo

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore

Quando parli, perché non ascolto quando parli

[Post-Chorus: Daniel Seavey & Jonah Marais]

Ooh, yeah, don’t think we’ll ever get better, better

Gets worse with every letter, letter

Dial tone, nothing but that high note

On repeat, ’cause we don’t listen when we talk

[Post-Ritornello: Daniel Seavey e Jonah Marais]

Ooh, sì, non penso che faremo mai progressi, progressi

Le cose peggiorano ad ogni messaggio, messaggio

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore

Costante, perché non ascoltiamo quando parliamo

[Verse 2: Corbyn Besson]

If we could speak like we’re trying to

Share conversation, communication

I’m hearing me and you’re hearing you

We’re on different islands, just sounds of silence

[Strofa 2: Corbyn Besson]

Se potessimo parlare come stiamo cercando di fare

Una conversazione condivisa, comunicazione

Ascolto me e tu ascolti te

Siamo su isole diverse, solo il suono del silenzio





[Pre-Chorus: Daniel Seavey, (Jack Avery)]

Our lips are moving, they’re makin’ words (oh)

Words turn to riddles, don’t make it worse

‘Cause I’m not listening, (I’m not listening) and you’re not listening, (and you’re not listening) no

We try to fix it, it never works, (hey!)

[Pre-Ritornello: Daniel Seavey, (Jack Avery)]

Le nostre labbra si muovono, parlando (oh)

Le parole si trasformano in enigmi, non peggiorare le cose

Perché io non sto ascoltando, (non sto ascoltando) e tu non stai ascoltando, (e tu non stai ascoltando) no

Cerchiamo di sistemare le cose, non funziona mai, (hey!)

[Chorus: Jonah Marais]

We go, breaking up like cell phones

When I speak, ’cause you don’t listen when I talk

Dial tone, nothing but that high note

When you speak, ’cause I don’t listen when you talk

[Ritornello: Jonah Marais]

Parliamo ma è come se cadesse la linea, come con i telefoni cellulari

Quando parlo, perché non ascolti quando parlo

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore

Quando parli, perché non ascolto quando parli

[Post-Chorus: Daniel Seavey & Jonah Marais]

Ooh, yeah, don’t think we’ll ever get better, better (hey)

Gets worse with every letter, letter

Dial tone, nothing but that high note

On repeat, ’cause we don’t listen when we talk (listen when we talk, ayy ayy ayy)

[Post-Ritornello: Daniel Seavey e Jonah Marais]

Ooh, sì, non penso che faremo mai progressi, progressi (hey)

Le cose peggiorano ad ogni messaggio, messaggio

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore

Costante, perché non ascoltiamo quando parliamo (ascoltiamo quando parliamo, ayy ayy ayy)





[Bridge: Jack Avery & (Corbyn Besson)]

Our lips are moving, they’re making words (they’re making words)

Words turn to riddles, we make it worse

‘Cause I’m not listening, (not listening) and you’re not listening (and you’re not listening), no

We try to fix it, it never works (oh)

[Ponte: Jack Avery & (Corbyn Besson)]

Le nostre labbra si muovono, parlando (parlando)

Le parole si trasformano in enigmi, peggioriamo le cose

Perché non sto ascoltando, (non ascolto) e tu non stai ascoltando (e non ascolti), no

Cerchiamo di risolverlo, non funziona mai (oh)

[Chorus: Jonah Marais & Daniel Seavey]

We go, breaking up like cell phones

When I speak, ’cause you don’t listen when I talk

Dial tone, nothing but that high note (nothing but that high note)

When you speak, ’cause I don’t listen when you talk

Listen when we talk, ooh yeah

[Ritornello: Jonah Marais e Daniel Seavey]

Parliamo ma è come se cadesse la linea, come con i telefoni cellulari

Quando parlo, perché non ascolti quando parlo

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore (nient’altro che un rumore)

Quando parli, perché non ascolto quando parli

Ascoltiamo quando parliamo, ooh si

[Post-Chorus: Daniel Seavey & Jonah Marais & Jack Avery]

Don’t think we’ll ever get better, better (don’t think we’ll ever get better, no)

Gets worse with every letter, letter (worse with every letter)

Dial tone, nothing but that high note (nothing but that high note)

On repeat, ’cause we don’t listen when we talk (don’t listen when we talk)

[Post-Chorus: Daniel Seavey e Jonah Marais]

Non penso che faremo mai progressi, progressi (penso che faremo mai progressi, no)

Le cose peggiorano ad ogni messaggio, messaggio (Le cose peggiorano ad ogni messaggio)

Segnale di linea libera, altro non è che un rumore (nient’altro che un rumore)

Costante, perché non ascoltiamo quando parliamo (ascoltiamo quando parliamo)

[Outro: Corbyn Besson]

Talk

[Outro: Corbyn Besson]

Parliamo





* Il dial tone è quel rumore che si sente quando qualcuno ti riaggancia durante una telefonata.