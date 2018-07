Ella Mai e il singolo Boo’d Up disponibile anche nel remix con Nicki Minaj & Quavo: video, testo e traduzione

Ella Mai è un’emergente cantautrice londinese classe 1994 e Boo’d Up è il suo singolo di successo, che sta andando forte soprattutto negli Stati Uniti, dove ha vissuto per diversi anni.

Ella Mai ha origini irlandesi e giamaicane e quando aveva 12 anni si è trasferita a New York, dove ha completato gli studi, per poi tornare nella sua città d’origine. Come membro del trio Arize, nel 2014 ha senza fortuna preso parte alle audizioni dell’undicesima edizione del talent show britannico The X Factor. Dopo aver pubblicato su SoundCloud un l’EP Trouble, viene scoperta da DJ Mustard, che le fa firmare un contratto con la 10 Summers Records, sua etichetta discografica, così tra il 2016 e il 2017 rilascia tre EP che si intitolano Time, Change e Ready.

E’ proprio da quest’ultimo Extended Play che viene estratto il bel pezzo R&B (alla vecchia maniera) “Boo’d Up”, un brano che negli States ha avuto grande successo conquistando un Disco di Platino (oltre un milione di copie vendute). Vista la popolarità della canzone, il 4 luglio 2018 viene rilasciato il remix con Nicki Minaj & Quavo

Il singolo è stato scritto con la collaborazione di Joelle James, Larrance Dopson e DJ Mustard, con produzione degli ultimi due.

Disponibile dal 26 aprile 2018, il visualizzatissimo video ufficiale è stato diretto da Nick Walker. Nel filmato, che vede la partecipazione del modello Donnell Blaylock Jr., che rappresenta la persona della quale Ella si è innamorata, vi sono apparizioni del cantante Khalid, del rapper Kamaiyah e della celebre youtuber Alissa Ashley.

Per vedere la clip cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi e alle traduzioni di entrambe le versioni ed ai link per ascoltarle e perché no, scaricarle.

Ella Mai – Boo’d Up testo e traduzione (Download – Audio)

[Verse 1]

Yeah, Yeah

Feelings, so deep in my feelings

No, this ain’t really like me

Can’t control my anxiety

Feeling, like I’m touching the ceiling

When I’m with you I can’t breathe

Boy you do something to me

[Strofa 1]

Sì, si

Sentimenti, nel profondo dei miei sentimenti

No, questo non è proprio da me

Non riesco a controllare l’ansia

Sensazione, come se stessi toccando il massimale

Quando sono con te mi manca il respiro

Ragazzo mi fai un certo effetto

[Pre-Chorus]

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do

[Pre-Ritornello]

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te, sì sì

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te

[Chorus]

Listen to my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum it just won’t stop, it go

Ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, it just won’t stop, it go

[Ritornello]

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

Ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

[Verse 2]

Oh how, how many ways can I say that I need you, baby, it’s true

I think I might die without you

Feeling all over my body

You know how I like it

Ain’t gotta tell you what to do, yeah yeah

[Strofa 2]

Oh in quanti modi posso dire che ho bisogno di te, tesoro, è la verità

Credo che senza di te potrei morire

Sensazione su tutto il corpo

Sai come piace a me

Non devo dirti cosa fare, si si

[Pre-Chorus]

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do

[Pre-Ritornello]

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te, sì sì

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te

[Chorus]

Listen to my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum it just won’t stop, it go

Ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, it just won’t stop, it go

[Ritornello]

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

Ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

[Verse 3]

Head over heels in love

Right in front of you, ain’t gotta look no more baby (hah)

I wanna build this love

And everything you want, you ain’t gotta ask for

You got me boo’d up, boo’d up

Boo’d up, boo’d up

Told you from the jump I’m the one to choose

Dot me boo’d up, boo’d up

Boo’d up, boo’d up

Grab me by the waist baby, pull me closer

[Verse 3]

Pazzamente innamorata

Proprio davanti a te, non devo più cercare baby (hah)

Voglio costruire questo amore

E qualsiasi cosa tu voglia, non devi chiederla

Mi hai fatto innamorare, innamorare

Innamorare, innamorare

Ti ho detto dal principio che sono io a scegliere

Mi hai fatto innamorare, innamorare

Innamorare, innamorare

Prendimi dal girovita tesoro, avvicinati

[Pre-Chorus]

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do

[Pre-Ritornello]

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te, sì sì

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te





[Chorus]

Listen to my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum it just won’t stop, it go

Ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, it just won’t stop, it go

[Ritornello]

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

Ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

[Outro]

This is such a crazy feeling, like

I don’t want to get too attached, but

I feel like I already am

My mind’s telling me one thing, but

I guess I should listen to my heart

Right?

[Conclusione]

Questa è davvero una sensazione pazzesca, come

Non voglio affezionarmi troppo, ma

Mi sembra di esserlo

La mia mente mi sta dicendo una cosa, ma

Credo che dovrei ascoltare il mio cuore

Giusto?

Boo’d Up Remix testo e traduzione (Audio – Download)

[Intro: Nicki Minaj]

Ayo, this the remix

Ella Mai, Quavocito, Chun-Li

[Introduzione: Nicki Minaj]

Ayo, questo è il remix

Ella Mai, Quavocito, Chun-Li

[Verse 1: Nicki Minaj]

Ayo, lemme tell you why you so special

Hood nigga bang the .45 special

Fuckin’ wit’ him but we never tell the press, though

Dick game on Alakazam, presto

Still a Playboy bunny on Hef, though

So we gotta get the dollar like Creflo

He said that he want respect

I said, “That’s dope”

But that goes both ways like DeJ Loaf, uh

Left them other bitches with the stupid face

He said he tryna steal my heart, he got the booster face

I give him time that them other niggas used to waste

He got that, he got that, he got that super bass

[Strofa 1: Nicki Minaj]

Ayo, lasciami dire perché sei così speciale

Quartiere ne*ro colpisce il 45 special

Arrabbiati con lui ma non lo diciamo alla stampa, però

Gioco del ca*zo a Alakazam, veloce veloce

Ancora una coniglietta di Playboy su Hef, però

Quindi dobbiamo prendere il dollaro come Creflo

Ha detto che vuole rispetto

Io dico “Questa è una figata”

Ma va in entrambe le direzioni come DeJ Loaf, uh

Lasciagli altre tro*e con la faccia stupida

Ha detto che sta cercando di rubarmi il cuore, ha la faccia da (booster?)

Gli ho dato tempo che gli altri ne*ri solitamente sprecavano

Ha quel, ha quel, ha quel super basso





[Verse 2: Ella Mai]

Feelings, so deep in my feelings

No, this ain’t really like me

Can’t control my anxiety

Feeling, like I’m touching the ceiling

When I’m with you I can’t breathe

Boy, you do something to me

[Strofa 2: Ella Mai]

Sentimenti, nel profondo dei miei sentimenti

No, questo non è proprio da me

Non riesco a controllare l’ansia

Sensazione, come se stessi toccando il massimale

Quando sono con te mi manca il respiro

Ragazzo mi fai un certo effetto

[Pre-Chorus: Ella Mai]

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do

[Pre-Ritornello: Ella Mai]

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te, sì sì

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te

[Chorus: Ella Mai]

Listen to my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum it just won’t stop, it go

Ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, boo’d up

Hear my heart go ba-dum, boo’d up

Biddy-da-dum, it just won’t stop, it go

[Ritornello: Ella Mai]

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

Ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum, per la relazione con te

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti

[Verse 3: Quavo, Nicki Minaj, Both]

Let you on my life, get a sneak peek

Listen to my heart go beep-beep

When we boo’d up, she keep me out the street-streets

Hit it back-to-back, make me call her repeat

She lockin’ up like it’s robotic, yeah

On your body, your body, your body, yeah

I’ll let you get the racks out my wallet, yeah

But she so bad she say, “I got it,” yeah, ooh

And we always catchin’ a vibe, ain’t nobody like you

Ain’t nobody like, ain’t nobody like you

[Strofa 3: Quavo, Nicki Minaj, entrambi]

Entra nella mia vita, dagli una sbirciatina

Ascolta il mio cuore che fa beep-beep

Quando ci fidanziamo, lei mi tiene fuori dalle strade

Colpisce continuamente, fammi chiamarla ripetutamente

Si sta chiudendo come se fosse robotica, sì

Sul tuo corpo, sul tuo corpo, sul tuo corpo, sì

Ti lascerò [get the racks out my wallet?], sì

Ma in modo cattivo dice “ci penso io”, sì, ooh

E sentiamo sempre l’atmosfera, non c’è nessuno come te

Non c’è nessuno come, non c’è nessuno come te

[Pre-Chorus: Ella Mai]

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I’ll never get over you until I find something new

That get me high like you do

[Pre-Ritornello: Ella Mai]

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te, sì sì

Ooh, ora non ti toglierò mai dalla testa finché non troverò qualcosa di nuovo

Che mi fa sballare come te

[Chorus: Ella Mai & (Quavo)]

Listen to my heart go ba-dum, boo’d up (boo’d up)

Biddy-da-dum, boo’d up (boo’d up, boo’d up)

Hear my heart go ba-dum, boo’d up (boo’d up)

Biddy-da-dum it just won’t stop, it go (boo’d up)

Ba-dum, boo’d up (boo’d up)

Biddy-da-dum, boo’d up (boo’d up)

Hear my heart go ba-dum, boo’d up (boo’d up)

Biddy-da-dum, it just won’t stop, it go

[Ritornello: Ella Mai & (Quavo)]

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te (per la relazione con te)

Biddy-da-dum, per la relazione con te (per la relazione con te, per la relazione con te)

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te (per la relazione con te)

Biddy-da-dum non vuole proprio fermarsi, va avanti (per la relazione con te)

Ba-dum, per la relazione con te (per la relazione con te)

Biddy-da-dum, per la relazione con te (per la relazione con te)

Ascolta il mio cuore che fa ba-dum, per la relazione con te (per la relazione con te)

Biddy-da-dum, non vuole proprio fermarsi, va avanti

[Outro: Nicki Minaj & Quavo]

Hello?

What’s happenin’?

Babe, can you come and get me?

I’m outside

[Conclusione: Nicki Minaj & Quavo]

Pronto?

Che succede?

Baby, puoi venire a prendermi?

Sono fuori