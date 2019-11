VillaBanks – Candy feat. Vale Pain: audio e testo della canzone

Disponibile dal 30 settembre 2019, Candy è un brano del trapper VillaBanks, con la collaborazione di Vale Pain, tratto dall’album Non lo so, il primo dell’emergente e giovane artista di origini congolesi, pubblicato per REAL MUSIC 4 EVER. Le produzioni delle undici tracce, sono state affidate a Linch, Reizon, BovyChulo e Brando Luis.

Il testo e l’audio di questa travolgente canzone, prodotta da Bovychulo & Linch, la cui seconda strofa è stata scritta e interpretata da Valerio Paini, in arte Vale Pain, rapper milanese di origine peruviana. Come ogni brano trap che si rispetti, qui si parla di soldi, lusso, droga e sesso.

Candy testo — VillaBanks • Vale Pain

Prima vendevo il fumo per pagarmi lo studio, ora

Vado in studio per pagarmi il fumo

Ho la carne sul fuoco, senti che profumo

Con il pollo e il fumo sono un grande cuoco

Baby!

Mi piaci se ti muovi

Dimmi qualcosina poi rifammelo di nuovo (nuovo)

Scendi

Guardami negli occhi (negli occhi!)

Candy

Va pazza per i fiocchi (la droga)





Ah, e glie li porto

In tuta in una villa con l’eliporto

Ho qualche ricordo (ah) tanti rimorsi (ah)

Troppi film porno (ah-ah)

E dire che non sono di qua (no)

Eppure chi è rimasto quello che ha spaccato di più

Lei vuole villa, perché brodi già mi ama

Vuole essere la mamma dei miei bimbi per la grana

Però è brava, allora bum, bum, bum, ci risiamo

E già che c’ha le calze questa la filmiamo

Bum, bum, bum, muovi piano

Apri bene gli occhi che ti faccio un primo piano

Eh, eh primo piano

Apri bene gli occhi che ti faccio un primo piano (primo piano)

Ah, ah, primo piano

Apri bene gli occhi che ti faccio un primo piano (primo piano)

Ah, VillaBanks (Banks)

Pullup con 10 negri sopra un Viano

Prima… vendevo il fumo per pagarmi lo studio, ora (lo studio)

Vado in studio per pagarmi il fumo

Ho la carne sul fuoco, senti che profumo

Con il pollo e il fumo sono un grande cuoco

Baby!

Mi piaci se ti muovi

Dimmi qualcosina poi rifammelo di nuovo (nuovo)

Scendi

Guardami negli occhi (negli occhi!)

Candy

Va pazza per i fiocchi (la droga)

[Vale Pain]

Ola Chica

Bailame sul Picho

Pane su pane, lavoro al panificio

Cinta Gucci, vivo la bella vita

Baby ho la fortuna come scopamica

E c’ho la gang dietro me

Che fa bang se lo chiedo

Vale Pain, VillaBanks

Moncler nuovo, soldi in nero

Colla fame fatto un patto

Dalla strada non mi slego

Fumo Candy, soldi verdi

Goleador come Del Piero

Allora Bum, Bum, è cambiato tutto

Sto vivendo un sogno oppure sta code fa brutto

Hey, 1 Milione a testa

Canne lunghe, come armi nel Vietnam (gang)





Prima… vendevo il fumo per pagarmi lo studio, ora (lo studio)

Vado in studio per pagarmi il fumo

Ho la carne sul fuoco, senti che profumo

Con il pollo e il fumo sono un grande cuoco

Baby!

Mi piaci se ti muovi (muovi)

Dimmi qualcosina poi rifammelo di nuovo (nuovo)

Scendi

Guardami negli occhi (negli occhi!)

Candy

Va pazza per i fiocchi (la droga).





