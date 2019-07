Iolanda Sweets – Slime slime slime: video e testo della canzone

Slime slime slime è la prima canzone della youtuber Iolanda Sweets, che è al momento possibile ascoltare solo attraverso il video diretto da xdiemondx.

Leggi il testo del brano prodotto da Marco Calanca, in arte Becko, producer recentemente al lavoro in Misero Cono al Limone di Lilly Meraviglia e in Estate Perfetta dei DinsiemE, altri youtuber che saltuariamente incidono qualche canzone.

Seguitissima youtuber, Iolanda è esperta di Slime, pasta gelatinosa tanto amata dai bambini e non solo, che può dar sfogo alla loro creatività e il suo brano, chiaramente rivolto ai più piccoli, non poteva che essere un inno a questa invenzione.

:

Slime slime slime testo Iolanda Sweets

Benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets

giallo, rosso, verde, indovina che c’è qui

arcobaleni di ogni forma qui fanno smile

dai gioca con noi, cosa inventerai?

Non attacca, non si stacca, tira, stira e dopo ammira

non ti sporca, non ti macchia

che cos’è? Che cos’è?

non attacca, non si stacca, tira, stira e dopo ammira

non ti sporca, non ti macchia

che cos’è? Che cos’è?

(One, two, tree, four)

Tira e molla con la colla

mescola la fantasia

unicorni con i glitter

slime slime slime

spatola e creatività, arcobaleni che magia

benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets.

Che glossy! il mio nuovo slime fantabolante

schiumoso, tira e molla, com’è grande

che bello, crearlo com’è divertente

che cos’è? Slime slime slime

Non attacca, non si stacca, tira, stira e dopo ammira

non ti sporca, non ti macchia

che cos’è? Che cos’è?

non attacca, non si stacca, tira, stira e dopo ammira

non ti sporca, non ti macchia

che cos’è? Che cos’è?





(One, two, tree, four)

Tira e molla con la colla

mescola la fantasia

unicorni con i glitter

slime slime slime

spatola e creatività, arcobaleni che magia

benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets.

Sweets Sweets Sweets

Slime slime slime

Sweets Sweets Sweets

Slime slime slime

Sweets Sweets Sweets

Slime slime slime

benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets.

Uno, due, tre e quattro

con lo slime diventi matto

quattro, cinque, sei

dimmi adesso cosa fai.

Uno, due, tre e quattro

con lo slime diventi matto

quattro, cinque, sei

dimmi adesso cosa fai.





Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

Ooh.. Slime

Tira e molla con la colla

mescola la fantasia

unicorni con i glitter

slime slime slime

spatola e creatività, arcobaleni che magia

benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets.

Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

Sweets Sweets Sweets

(Slime slime slime)

benvenuti nel kawaii di Iolanda Sweets.