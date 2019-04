Tricarico – Abbracciami fortissimo: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

A quasi tre anni di distanza dalla settima era discografica “Da chi non te lo aspetti – prima parte”, ed a oltre sette mesi dal singolo “Generazione”, il cantautore e polistrumentista milanese Tricarico torna alla ribalta con il nuovo singolo Abbracciami fortissimo.

Prodotto da Vittorio Corbisiero, il nuovo brano anticipa il nuovo progetto discografico che, se tanto mi da tanto, dovrebbe intitolarsi “Da chi non te lo aspetti – seconda parte”, atteso disco prodotto da Vittorio Corbisiero, musicista produttore con cui Tricarico, un artista fuori dagli schemi, sta collaborando alla realizzazione di questo nuovo percorso artistico che vedrà la luce dopo l’estate.

Testo

(Secondo me gli uomini dovrebbero stare con gli uomini e le donne con le donne)

Basta pizza e allora

arriva si o no

abbracciami fortissimo

mi sembra un disastro

ma forse non lo è

abbracciami fortissimo

e intanto lei fa le valige

aspirapolvere e padelle

porta via porta via anche quelle

tanto io non mangio mai.

E intanto lei, lei se ne va

e intanto lei, lei se ne va

io cosa faccio adesso qua

e intanto lei, lei se ne va.





Tu bussa a quella porta

è il Paradiso è

abbracciami fortissimo

se c’hai ragione certo

bruciare tutto ok

abbracciami fortissimo.

E intanto lei fa le valige

aspirapolvere e padelle

porta via porta via anche quelle

tanto io non mangio mai.

E intanto lei, lei se ne va

e intanto lei, lei se ne va

io cosa faccio io ora qua

e intanto lei, lei se ne va.

E intanto lei, lei se ne va

se ne va il dolore, se ne va il dispiacere

e intanto lei, lei se ne va

bella ragazza cosa fai stasera

e intanto lei, lei se ne va

ho trovato la mia vita con la primavera

e intanto lei, lei se ne va

e intanto intanto intanto.





E intanto lei, lei se ne va

e intanto lei, lei se ne va

e intanto lei, lei se ne va

e intanto lei, lei se ne va

e io sto bene da solo qua

e intanto lei, lei se ne va.

Ma sta pizza allora

arriva si o no

abbracciami fortissimo.





Download

Audio

Informazioni

Artista: Tricarico

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 3:03

Etichetta: Artist First

Autori

Francesco Maria Tricarico.

Tricarico parla ispirazione per la scrittura di Abbracciami Fortissimo

Nel 2000 avanti Cristo in un piccolo villaggio a nord di Sumatra, una divinità vicina a Shiva presa dalla Furia per i continui litigi tra uomini e donne, fece comparire nel mezzo del villaggio un fiume e disse: “gli uomini staranno con gli uomini e le donne con le donne”. All’inizio Tutto sembrava perfetto poi qualcuno si buttò nel fiume per giungere dalla parte opposta ma la corrente lo spingeva giù dove c’era la grande cascata e cadendo moriva. Un giorno un uomo era così innamorato da pensare di buttarsi nel fiume per raggiungere il suo amore che per lui ogni mattina cantava, ma non volendo morire precipitando nella cascata ebbe un’intuizione: risalì il fiume per 700 metri e si buttò. La corrente in quei 700 metri gli permise di spostarsi sulla riva opposta dove finalmente poté abbracciare fortissimo il suo amore. Qualche anno dopo, quando gli uomini impararono a fare i ponti, in quel punto fu costruito il ponte di abbracciami fortissimo. Da qui ho preso ispirazione per la scrittura del brano omonimo.