Maryam Tancredi – Pianeti: informazioni, audio e testo della canzone

Maryam Tancredi, la vincitrice di The Voice of Italy 2018, vi presenta il nuovo nonché secondo singolo in carriera “Pianeti”, disponibile dappertutto, anche in radio, da fine aprile.

La cantante partenopea torna alla ribalta con questo interessante brano, scritto e composto da Andrea Amati, che anticipa il rilascio di un EP, che arriverà quest’estate. Nel mini disco, sarà ovviamente presente anche “Con te dovunque al mondo”, il precedente singolo arrivato tra le 69 finaliste di Sanremo Giovani.

Testo

Siamo qui in attesa di quel che sarà

come se questo tempo poi ci cambierà

anche se alla fine non ci sposta più niente

è perché c’è una linea impercettibile

che divide la verità e le favole

tanto qua tutto ormai ci sembra indifferente.

Cosa c’è oltre queste nuvole

io e te come solitudine

o davvero crediamo di resistere.





Siamo come pianeti

incontaminati o vissuti

con i nostri si e i nostri no-o-o-o-o

ma sempre intorno a qualcosa a noi

pianeti

già dimenticati o segreti

che cosa ci manca non so-o-o-o-o

l’importante, ora è non fermarsi mai.

Siamo qui tra la gioia e la malinconia

come se questa vita fosse una magia

per trovare quell’equilibrio sopra le cose

però noi camminiamo inesorabili

tra i giganti dei giorni combattuti qui

tra città che dimenticano le vite arrese.

Cosa c’è oltre questo mondo qua

io e te come pioggia o siccità

o davvero crediamo di resistere.

Siamo come pianeti

incontaminati o vissuti

con i nostri si e i nostri no-o-o-o-o

ma sempre intorno a qualcosa a noi

pianeti

già dimenticati o segreti

che cosa ci manca non so-o-o-o-o

l’importante, ora è non fermarsi mai

ora è non fermarsi mai.





ora è non fermarsi mai

anche se vessati e chiamati

con i nostri si e i nostri no-o-o-o-o

ma sempre intorno a qualcosa a noi

pianeti

prigionieri o abbandonati

che cosa ci manca non so-o-o-o-o

l’importante, ora è non fermarsi mai.





Download

Audio

Informazioni

Artista: Maryam Tancredi

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 3:07

Etichetta: WM Italy

Autori

Andrea Amati. Prodotta da Nicolò Fragile.

Maryam Tancredi su Pianeti

Racconta un altro lato di me, quello più moderno, più movimentato! Un testo attuale e molto vicino alla mia generazione che mi è da subito piaciuto molto! Sono molto contenta perché così posso dimostrare varie sfaccettature di me e del mio modo di fare musica! La musica infatti è la mia arma e sul palco divento un’altra persona, lì sono davvero me stessa. Con la mia voce, combatto contro il pregiudizio e l’apparenza.