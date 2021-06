Simone Panetti (Panetty) rilascia la sua terza canzone Su Di Te con la collaborazione di G.bit

Lo streamer Simone Panetti, meglio conosciuto come Panetti, Panetty o ttipane, in data 21 giugno 2021 ha rilasciato la terza canzone in carriera Su Di Te, nuovo singolo inciso con la collaborazione del rapper G.bit.

Il testo e l’audio di questo simpatico brano prodotto da Rooler & Mike Lennon, all’anagrafe Duc Loc Michael Vuong, produttore e rapper parmense (nato in Italia da genitori vietnamiti) classe 1995. Gianmarco Bitti, alias G.bit, è invece un rapper di La Spezia che ha all’attivo due EP pubblicati nel 2018 (Ahahah e Tadan), un album intitolato Tilt, uscito l’anno dopo e qualche singolo, due dei quali usciti quest’anno, nello specifico Tapirulan e WTF.

Simone è oggi uno degli streamer più popolari di Twitch Italia. Nato a Roma il 25 dicembre del 1995, cresce con la madre e la nonna ed ha un’infanzia piuttosto difficile tra bullismo e spaccio di droga. Nel 2014 la svolta: Simone conosce Homyatol su League of Legends e i due iniziano a condividere vari video su YouTube e l’anno dopo intraprendono l’avventura su Twitch. Nel 2019, Panetti apre il proprio canale e il successo arriva grazie al format Appuntamento con l’ansia (con la collaborazione di TIZtw, streamer e dottore in psicologia), nato con lo scopo di informare e quindi aiutare i propri seguaci riguardo il disturbo legato all’ansia di cui egli stesso soffriva. Successivamente nacquero altri fortunati format che lo hanno reso celebre. L’attuale fidanzata è la bellissima Merisiel Irum, che spesse volte partecipa alle sue live.

Passando alla musica, prima di questo brano Panetty ha rilasciato i singoli ufficiali Ga*a*i Cagna (2019) e Cagna (2021). Senza tenere conto degli EP ​twitchtape e ​twitchtape 2.0 (contenenti VENGO, LAVATEVI LE MANI, 20 EURO, AMORE PROTETTO, SEMBRO MARCUSKRON e TT), e altre canzoni come Pisc*o Peroni, CORANO ZOMBIE REMAKE e qualche freestyle.

Testo Su Di Te di Simone Panetti

[Intro]

Il primo asiatico in Italia si chiama Mike Lennon





[Rit.]

Tutti i miei amici sono a bere tranne me

Che sono a casa che mi sego su di te

E mi riguardo le foto, rileggo i messaggi

Quando sono da solo, quando sono con gli altri

Meglio se non sai cosa penso di te

[Strofa: G.bit]

I miei amici sono fuori, sono giorni che non esco

Ti ho regalato fiori, perché sei morta dentro

Il novanta per cento delle volte poi mi pento

Come quella volta che ti son venuto dentro

Ti aspetto e ti ho detto: “Non farmi storie”

Son fatto e ti ho detto: “Non farmi storie”

Non ci credo che credi a quelle storie

Non ci credo che credi a quelle tro*e

Alti e bassi, ma che sbatti, voglio starci

Sì, può darsi, aspetto che mi passi

Ci può essere più amore in un pom*ino che in un “ti amo”

La vita è una figata, ma spesso ce lo scordiamo

Tu vestita di lacrime perché ti piangi addosso

Stasera non esco, non statemi addosso

[Rit.]

Tutti i miei amici sono a bere tranne me

Che sono a casa che mi sego su di te

E mi riguardo le foto, rileggo i messaggi

Quando sono da solo, quando sono con gli altri

Meglio se non sai cosa penso di te

I-I-I am Rooler, bitch!

[x7]

Su di te

[Rit.]

Tutti i miei amici sono a bere tranne me

Che sono a casa che mi sego su di te

E mi riguardo le foto, rileggo i messaggi

Quando sono da solo, quando sono con gli altri

Meglio se non sai cosa penso di te

Su di te

