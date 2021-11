Rkomi, chi è il giovane rapper italiano? Età, altezza, fidanzata ed Instagram

Rkomi, è un giovane rapper che negli ultimi anni è stato più volte ai vertici delle classifiche della Top Ten grazie ai suoi brani più volte certificati oro e platino. Ma scopriamo insieme di chi si tratta e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Rkomi: chi è il cantante pluripremiato

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana è nato a Milano nel 1994. Il suo pseudonimo non è altro che l’insieme delle lettere del suo vero nome poste in modo differente.

Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, nella parte est della periferia milanese, frequenta l’Istituto alberghiero per poi abbandonarlo a diciassette anni per lavorare come barista, muratore e lavapiatti.

Il cantante ha convissuto con Tedua, con cui ha condiviso la casa e più volte ha confermato che è grazie a lui se ha avviato la sua carriera musicale.

I suoi primi progetti risalgono al 2012, ma comincia a farsi notare con la pubblicazione nel 2014 del più noto Calvairate Mixtape, raccolta di brani amatoriali scritti assieme a Tedua ed Izi.

Nel 2016 approda su Youtube dove pubblica il brano Dasein Sollen, chiaro riferimento al concetto di Dasein dell’ideologia di Heidegger.

A seguito del successo dell’Ep ominimo e della certificazione platino del brano Areoplanini di carta, realizzato assieme ad Izi, viene contattato dal cantautore indie Calcutta per aprire un suo show a Torino.

Dopo aver deciso di sottoscrivere un contratto con l’etichetta discografica Roccia Music gestita da Marracash e DJ Shablo, nel 2017 rivela di dover pubblicare il suo primo disco con la Universal.

Così a settembre del 2017 pubblica l’album Io in terra, composto da 14 tracce tra cui alcune certificate disco di platino e il disco in poco tempo raggiunge la vetta della Classifica Fimi e viene certificato in poco tempo oro.

Nel 2018 pubblica l’Ep, Ossigeno, accompagnato da un libro autobiografico e un disco in vinile.

Nel 2019, pubblica un manifesto nella metropolitana di Milano dove sono espressi i giudizi di altri colleghi su di lui, e rivela di voler pubblicare il suo secondo disco che vedrà la presenza di artisti italiani come: Elisa, Jovanotti, Ghali, Carl Brave e tanti altri.

Nel 2021 pubblica l’album Taxi Driver che debutta subito al primo posto della classifica Fimi.

Curiosità sul cantante

Rkomi attualmente vanta 752mila followers su Instagram e non ha rivelato se è fidanzato o meno, però ha dichiarato in un’intervista rilasciata su VanityFair di aver imparato la disciplina dalla muay thai nonostante non sia un bravo fighter e di voler ricominciare a studiare e di volersi iscrivere ad un corso di laurea in filosofia.

Nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno dato quasi per certa la presenza di Rkomi al prossimo Festival di Sanremo, in cui dovrebbe partecipare in gara assieme ad Elisa. Ma per ora sono solo voci dato che l’annuncio dei campioni in gara verrà svelato solo nei prossimi mesi dal conduttore e direttore artistico Amadeus.