Patria y Vida: polemiche sulla canzone di Yotuel Romero, El Funky, Maykel Osorbo, Descemer Bueno & Gente De Zona, duramente criticata dal governo dell’Avana (testi e video)

Patria y Vida (testo e video) è un contagioso singolo di un gruppo di famosi artisti cubani composto dai Gente De Zona, Descemer Bueno, Yotuel Romero, e i rapper Maykel Osorbo ed El Funky , che ha creato un autentico polverone a Cuba.

Rilasciata il 16 febbraio 2021 per Chancleta Records, la canzone, prodotta da Yadam Gonzalez tra L’Avana e Miami, ha spinto il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a twittare tre volte e la tv di stato dell’isola a convocare i cubani per applaudire e cantare l’inno nazionale. I media ufficiali hanno inoltre dedicato intere pagine di critica e lunghi minuti di spazio televisivo.

Patria y Vida (tradotto in italiano Patria e Vita), si scaglia contro il governo comunista del Paese e denuncia la situazione politica ed economica che sta attraversando l’isola, interrogandosi su alcuni dei problemi sociali più urgenti che Cuba deve affrontare, dalla situazione abitativa, all’esilio, fino alla mancanza di cibo. Il singolo è diventato virale nei vari social network a Cuba.

Sin dalla sua pubblicazione, le autorità hanno definito i suoi autori “topi” e “mercenari”. Tra gli elementi del brano che hanno causato il polverone vi sono la critica al governo e alcune immagini (di proteste e repressione nell’isola) mostrate nel videoclip.

Tuttavia, uno dei versi che più ha infastidito il governo è quello in cui i musicisti chiedono di cambiare uno slogan che Fidel Castro ha reso popolare negli anni ’60: “patria y muerte”. Per intenderci, la parte della canzone che recita “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria y muerte sino patria y vida” (cioè: “Niente più bugie, il mio popolo chiede la libertà, niente più dottrine. Non gridiamo più patria e morte ma patria e vita“).

Testo Patria y Vida (Letra) – Gente De Zona, Descemer Bueno, Yotuel & co

[Intro: Randy dei Gente de Zona]

Y eres tú mi canto de sirena

Porque con tu voz se van mis penas

Y este sentimiento ya está añejo

Tú me dueles tanto aunque estés lejos





[Yotuel]

Hoy yo te invito a caminar por mis solares

Pa’ demostrarte de que sirven tus ideales

Somos humanos aunque no pensemos iguales

No nos tratemos ni dañemos como animales

Esta es mi forma de decírtelo

Llora mi pueblo y siento yo su voz

Tú cinco nueve, yo doble dos

Sesenta años trancado el dominó

Bombo’ y platillo a los quinientos de La Habana

Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa

Todo ha cambiado, ya no es lo mismo

Entre tú y yo, hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron

[Ritornello: Gente de Zona e Yotuel]

Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó

[Descemer Bueno]

Somos artistas, somos sensibilidad

La historia verdadera, no la mal contada

Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada

A punta de pistola y de palabras que aún son nada

[Alexander dei Gente de Zona]

No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos “Patria y Muerte” sino “Patria y Vida”

Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos…

[Randy dei Gente de Zona]

Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente

¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente?

[Ritornello: Gente de Zona e Descemer Bueno]

Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

Ya se acabó, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo

Se acabó, y no tenemos miedo, se acabó el engaño

Ya se acabó, son sesenta y dos haciendo daño

[Maykel Osorbo]

Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado

Quince amigos puestos, listos pa’ morirnos

Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día

Anamel y Ramón firme con su poesía

Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida

Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo

Y el mundo ‘tá consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto

[El Funky]

Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma

Esas cosas a mi como me indignan, se acabó el enigma

Ya ‘sa tu revolución maligna, soy funky style aquí tienes mi firma

Ya ustedes están sobrando ya no le queda, ya se van bajando

El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando

[Ritornello: Gente de Zona e Yotuel]

Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó

[Conclusione: Tutti]

Patria y Vida

Patria y Vida

Patria y Vida

(Sesenta años trancado el dominó)