Ozuna – Fantasía: audio, video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato giovedì 28 novembre 2019, Fantasía è un singolo di Ozuna che anticipa il terzo album in studio Nibiru, che al momento in cui scrivo non ha ancora una data d’uscita.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Colin Tilley, un filmato veramente spettacolare e dal sapore cinematografico, del quale parlo appena sotto.

Scritta dall’interprete e prodotta da Hi Music Hi Flow, Chris Jeday & Gaby Music, in questa bella canzone, l’artista portoricano esprime il suo desiderio nei confronti di una ragazza, anche se a quanto sembra, lui è impegnato con un’altra e questa donna lo sa bene.

Ma tornando al video, se all’inizio della clip relativa al precedente e recente singolo “Hasta Que Salga El Sol“, nella quale il cantante ballava con strane creature, veniva riportato “Nibiru: Chapter 2”, all’inizio del filmato in oggetto c’è invece scritto “Nibiru: Chapter 1”, quindi qui Ozuna fa un salto indietro. Come detto, il video è veramente ricco di effetti speciali. Una violenta tempesta di vento, polvere e fumo sferza una città distopica e vediamo Ozuna che la guarda da una finestra la città mentre il mondo esplode sotto di lui. Enormi tempeste di polvere, raggiungono il suo pianeta natale. Egli si gira e scopre che il viso e i capelli della moglie sono diventati galassie e che le stelle che compongono il corpo di sua moglie, iniziano a esplodere una ad una finché lei non scompare completamente. Il cantante sa bene dove andare cosi si reca a piedi verso il suo hovercraft, sale a bordo e inizia il suo viaggio, durante il quale, la città inizia a esplodere, distrutta dalla tempesta e dai fulmini, finché non trova un’astronave e vola verso Nibiru, il presunto decimo pianeta vagante che si narra, al suo avvicinamento porti distruzione nel nostro pianeta.

Ozuna Fantasía

[Verso 1]

Tú tienes un control de acceso en tu corazón

Y yo no quiero hablarte de eso (Oh, oh, oh, oh)

Ni tú ni yo estamos para ese proceso

Solo sexo y si tú quieres tal vez regreso (Solo sexo)

Ven, dame un beso (Ven, dame un beso)

Que se va la noche, se va corriendo (Woh-oh, oh-oh)

Hoy te confieso (Hoy te confieso)

La verdad, estoy pa’ ti, la verdad, no te miento

[Coro]

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ extrañándote (-trañándote)

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ esperando que (esperando que)

Que seas mía otra vez (Woh, oh)

[Puente]

No aguanto, trato, pero no aguanto (No aguanto)

Tenerte cuando no estás a mi lado

Dime cuánto tiempo, dime cuánto (Cuánto)

Me dejarás aquí esperando (Oh, oh)

[Pre-Coro]

Y paso por ti a la hora que sea (-ra que sea)

Te das puesto sabiendo que me deseas (Me desea-a-as)

Vamos, que la noches nos espera

Eah-eah (Woh-oh, oh-oh)

[Coro]

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ extrañándote (-trañándote)

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ esperando que (esperando que)

Que seas mía otra vez (Woh, oh)

[Verso 2]

Nunca pensé que yo te deseara

Que en mi mente te quedara’ y siempre te recordara, bebé

Mi fantasía, tú misma decía’

Que nunca lo olvidaría’, yo quisiera repetirlo otra ve’ (Woh, oh)

Tengo a otra, pero no se compara

Cómo tú a mí me besaba’, tu malicia me miraba y así

No sé lo que está’ pensando

Yo aquí maquinando que sola yo te quiero pa’ mí





[Puente]

No aguanto, trato, pero no aguanto

Tenerte cuando no está’ a mi lado

Dime cuánto tiempo, dime cuánto

Me dejarás aquí esperando

[Coro]

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ extrañándote (-trañándote)

Tengo fantasías con tu piel (Con tu piel)

Me paso los día’ esperando que (esperando que)

Que seas mía otra vez (Woh, oh)

[Outro]

Jaja

Ozuna

“El Negrito ‘e Ojos Claros”

Gaby Music

Chris Jeday

Dimelo Vi

Woh-oh, oh

Nibiru

“Diamond Ink”

Hi Music Hi Flow

Dynell





Tu hai un controllo di accesso al tuo cuore

E non voglio parlarti di questo (Oh, oh, oh, oh)

Né io né te siamo qui per quel processo

Solo sesso, e se vuoi forse tornerò (solo sesso)

Vieni, dammi un bacio (Vieni, dammi un bacio)

Quella notte procede, sta correndo (Woh-oh, oh-oh)

Oggi ti confesso (oggi ti confesso)

La verità, sono qui per te, la verità, non ti sto mentendo

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sentendo la tua mancanza

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sperando che (sperando che)

Che tu sia di nuovo mia (Woh, oh)

Non ce la faccio, ci provo ma non ce la faccio (non resisto)

Vorrei abbracciarti quando non sei al mio fianco

Dimmi per quanto tempo, dimmi per quanto (quanto)

Mi farai aspettare qui (Oh, oh)





E passo a prenderti a qualsiasi ora (qualsiasi)

Esiti sapendo che mi desideri (mi vuoi)

Andiamo, che la notte ci aspetta

Eah-eah (Woh-oh, oh-oh)

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sentendo la tua mancanza

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sperando che (sperando che)

Che tu sia di nuovo mia (Woh, oh)

Non avrei mai pensato di volerti

Che saresti rimasta nella mia mente e che mi sarei ricordato sempre di te, piccola

La mia fantasia, tu stessa dicevi

Che non avresti mai dimenticato, vorrei ripeterlo un’altra volta (Woh, oh)

Sto con un’altra, ma con te non ci sono paragoni

Il modo in cui mi baciavi, il modo in cui mi guardavi maliziosamente e così

Non so cosa tu stia pensando

Io qui a tramare che ti vorrei tutta per me

Non ce la faccio, ci provo ma non ce la faccio

Vorrei abbracciarti quando non sei al mio fianco

Dimmi per quanto tempo, dimmi per quanto

Mi farai aspettare qui

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sentendo la tua mancanza

Ho delle fantasie sul tuo corpo (sul tuo corpo)

Passo i giorni sperando che (sperando che)

Che tu sia di nuovo mia (Woh, oh)

