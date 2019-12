Niccolò Agliardi, Vanessa Incontrada – Di cosa siamo capaci: video ufficiale e testo

Di cosa siamo capaci è un meraviglioso singolo che vede duettare il cantautore milanese Niccolò Agliardi e l’attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada.

Il testo, l’audio e il video di questo coinvolgente brano, una poesia attraverso la quale i due artisti descrivono il loro amore, un amore duraturo e incondizionato.

Il bellissimo filmato che accompagna la canzone, arrangiata e prodotta da Corrado Rustici, è stato diretto da Giulio Volpe e vede la partecipazione di Cristian Cadinu, Noemi Dalla Vecchia, Vittoria Franchina, Giammarco Capogna e Erica Meucci. La clip è un po’ la fotografia in bianco e nero che ci ricorda come famiglia, amore e amicizia, siano concetti in grado di fondersi tra loro, ma come affermato dall’artista, il brano è anche la fotografia del suo “adesso”.

Di cosa siamo capaci testo — Niccolò Agliardi • Vanessa Incontrada

Download su: Amazon – iTunes

[Agliardi]

Di cosa siamo capaci, se non siamo capaci?

Di sbagliare ogni giorno

Però di prenderci cura uno dell’altro

Ma quanto mette paura

Non riuscire a mostrarlo, non riuscire mai a dirlo?

Di cosa siamo capaci? Se non siamo capaci

Di misurare distanze

Cicatrizzare le assenze

E poi rimetterci in gara, pronti… per nuove partenze

Al mio compleanno

Che non sono pochi né tanti

Con te che mi cammini davanti

Di cosa siamo capaci?

Se non sappiamo che cosa ci rende felici

O peggio infelici.

La tua fragilità…. e la mia nostalgia

L’amore che ci è stato tolto e quello conquistato

E che non va più via

Più o meno come noi

Che siamo una famiglia o quel che in parte ci somiglia

A farci compagnia

A farci compagnia

[Incontrada]

Di cosa siamo capaci e non siamo capaci

Di sopportare ogni cosa per dieci secondi

E se non bastano, conta altri dieci secondi

E in certe notti dove tutto è permesso

Possiamo pure sperare che non passino mai

O che ritornino presto

Perché siamo capaci, non so come

Capaci di sperare con poco

E di sperarci con niente

[Agliardi]

Ti scelgo da un sacco di tempo

E non mi sono sbagliato





[Insieme]

Ci siamo visti cambiare

[Agliardi]

Io sono pure invecchiato, colpito, affondato

[Insieme]

La tua fragilità e la mia nostalgia

L’amore che ci è stato tolto e quello conquistato

E che non va più via

Più o meno come noi

Che siamo una famiglia p quel che in parte ci somiglia

[Agliardi]

Tu che hai visto passare

Chiunque al mio confine

E alle volte hai tremato

Solo per il mio bene

[Incontrada]

Io che ho fatto passare

Pagliacci e ballerine

E scivolare nel tempo

Come sulle altalene





[Insieme]

Come sulle altalene

La tua felicita

Qualunque cosa sia

L’amore che ci è stato tolto e quello conquistato

E che non va più via

Più o meno come noi

Che siamo una famiglia o quel che in parte ci somiglia

A farci compagnia

A farci compagnia!

[Agliardi]

Tienimi compagnia





