Le canzoni più belle delle pubblicità di Novembre 2021

Quante volte ci è capitato di vedere una pubblicità e di chiedersi quale fosse la colonna sonora? Vi sveliamo di seguito quali sono le migliori canzoni delle pubblicità in onda nel mese di Novembre.

Capita spesso di guardare la televisione e di ascoltare durante i consigli degli acquisti, un motivetto che ti rimane in testa.

A breve saranno diffusi spot pubblicitari a tema natalizio, con le relative canzoni, che tutti noi già conosciamo e amiamo. Ma durante il mese di novembre quali brani sono stati usati nelle pubblicità?

I brani degli spot di Novembre

Molte volte facciamo ricorso a Shazam o altre applicazioni per cercare la canzone dello spot pubblicitario o facciamo una ricerca sul web, a volte senza avere dei risultati positivi.

Spesso le canzoni sono create appositamente per pubblicizzare il prodotto e quindi non sono reperibili sulle piattaforme di musica online, altre volte, invece, sono canzoni famose prestate per lo scopo.

L’uso della musica è importante per catturare l’attenzione dello spettatore, quindi viene fatta a monte una selezione e una scelta, inerente con le intenzioni dello spot pubblicitario e con il suo contesto.

Le canzoni delle pubblicità di questo mese

Vi sveliamo, di seguito le 10 migliori canzoni presenti in tv nel mese di Novembre.

1.

La prima canzone è Wallah di Ghali che accompagna lo spot pubblicitario della catena di fast food Mc Donald’s.

2.

Lo spot Vodafone con protagonista Alessandro Cattelan, invece, vede come canzone principale il famoso brano Think (Freedom) di Aretha Franklin.

3.

La Apple, invece, ha optato per Blue Skies di Lex Junior.

4.

La marca di intimo Calzedonia, invece, ha scelto per la sua campagna promozionale il brano Girl Quit Running Away di Steve Sechi.

5.

Zalando invece, ha puntato la selezione musicale su Outro della band M83.

6.

Per la commercializzazione dei Baci Perugina, adesso in vendita nella Limited Edition firmata da Dolce e Gabbana, intitolata Dolce Vita, l’azienda ha scelto un brano italiano, trattasi di Per un’ora d’amore dei Matia Bazar.

7.

L’azienda automobilistica Mercedes, invece, ha scelto un brano accattivante scegliendo Counting Every Minute (Tick-Tock Remix) di Sonia.

8.

Per la Seat Arona, invece, la scelta è ricaduta su Destemperado di Michael Brun x Barbatuques.

9.

Per il nuovo cellulare della Oppo, Reno6 Serie, invece, si è pensato di avere come testimonial la cantante Elodie e di conseguenza di utilizzare il suo brano Vertigine per lo spot pubblicitario.

10.

Per il Black Friday 2021, l’Unieuro ha scelto come sottofondo musicale dei suoi spot Mah-nà mah-nà (o Viva la sauna svedese) di Piero Umiliani.