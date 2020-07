Francesco Da Vinci – Luntan a me (feat. Sal Da Vinci): audio e testo della canzone

Sal Da Vinci e Francesco Da Vinci (padre e figlio) insieme nel singolo Luntan a me, rilasciato il 13 luglio 2020 nelle principali piattaforme streaming: il testo della canzone che, al momento in cui scrivo, non è ancora disponibile nei digital store.

Oltre a essere un ottimo cantante, Francesco Sorrentino (Da Vinci) è stato anche attore in Gomorra 4 nel ruolo di ‘Mma, camorrista della “banda dei talebani”, firmando anche due brani che fanno parte della colonna sonora della serie: Sul io e Nun passa maje.

Questo inedito duetto con il padre sulle note dell’interessante brano in oggetto, prodotto da Nathys, sta entusiasmando non poco i fan dei due artisti partenopei, che al fine di presentare in tv il singolo, si sono esibiti sul palco di Made in Sud lo scorso 13 luglio. Qui il video della loro performance. Qui l’audio.

Sal Da Vinci – Luntan a me testo

Autori: Francesco e Sal Da Vinci, Gennaro Della Volpe, Fabio Fallarino.

Se volete dare il vostro contributo per migliorare la trascrizione lasciate un commento.

O sai ca te pigliat o core te le arrubat ?

e mo che stai cu natr sultant p dispiett

si com a tutt l’atr ormai nun me ne mport e nient

nta vita si va annanz e nun s po turnà chiù arret

na cos e bell dicr, na cos bello fa

nta vic che nemici allor ca non po turnà

p me si lucifr statt luntana a me

ormai è così difficile ma non vogl carè

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè





Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè

O saij ch nun stong tranquill

si po n’ta ritir cu me

ormai stu pensier m’assill

e vot no tong a verè

t guard cu l’occhi ch brilln

sti strad m parln e te

quann s’appicciò a sta scintill

capett all’ammor ch re

e vot t vo fa suffrì

e vot t po fa vulà

non s po annà avanz accussì

sta storia a vuless cagnà

pecché tu m fai già impazzì

ma arret nun s po turnà

si ancor tutt a vit mij

però t vuless scurdà

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè

Ma agg scansat nu bell fuoss

vac luntan ma senza e te

prima m t fai venì na ?

ce va na regin vicin o re

tu invec m’hai fatt sultant mal

? te fa verè

stivt e ser nta nu local

ma ogg hai capit ca nun si cu me

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè

Sol nun schiarà pecché nun vogl verè

fin a quand nata vota accuminciamm a respirà

zitt e nun parlà, ? vera già alluccà

si sta vita è na prumess e a vuless mantenè





