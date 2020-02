Daniele De Martino – Ciao Fragola: video e testo della canzone

Ciao Fragola (il testo e la traduzione in italiano) è il nuovo contagioso singolo del cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino, disponibile da sabato 15 febbraio 2020. Ecco il video diretto da Carlo Macaluso.

Scritto dall’interprete e prodotto da Piero Sala, il brano racconta la passione scoppiata tra un uomo e una donna che a quanto sembra, si conoscono da tantissimo tempo. Tuttavia solo adesso è nato qualcosa di molto intimo.

Daniele De Martino – Ciao Fragola testo

Sento il mio cuore ca nun capiscij nient’

se ti penso nuda io già sudo di sballo

con quei baci lenti scendi e non ti fermi

resti fissa solo a guardarmi

M’ conosc ‘a quann’ ero quas nu creatur’

mo’ stamm rint a na stanz’ nuj tutt annure

stai sudata nel tuo corpo chin’ e’ piacer’

dice ca’ nun c crerev’

Ij te facc mal

tant’ so’ sicur’

ca riman chiamm ancor

come soprannome

fragola del cuore

facciamolo dai

Lascm’ e sign’ ru russett’ sagnm’ nguoll’

dimm’ ca t’ piac’ e vag’ cchiù fort’

nun guardà l’orarij se è mezzanott’

ca chill’ t’ chiamm’ a me nun m’ n’ mport’

dimmi che ti piaccio quando ti guardo

solo col pensiero, lo so, ti incanto

sei una bomba atomica nel tuo letto

che faccia da donna di sesso perfetto

Pur si stai n’ziem a nat’ si sà

si stamm’ for nun ci amma guardà

ch’ stai facenn nun ce può parlà

sient, nun so a raccuntà

Ca tu si stat’ tutt’ annure cu’mme’ int’o liett’

c’amm fatt’ ammore pe tutt’ a nott’

nun me rat pace a quann simm arrivat’

fors’ è pecche’ m’hai semp’ desiderat’

Stai sdraiata a letto a fumare e a pensare

sei stato uno sbaglio a doverci incontrare

ma se tu volevi si poteva evitare

senza stare qui a parlare

Ij te facc mal

tant’ so’ sicur’

ca riman chiamm ancor

come soprannome

fragola del cuore

facciamolo dai

Lascm’ e sign’ ru russett’ sagnm’ nguoll’

dimm’ ca t’ piac’ e vag’ cchiù fort’

nun guardà l’orarij se è mezzanott’

ca chill’ t’ chiamm’ a me nun m’ n’ mport’

dimmi che ti piaccio quando ti guardo

solo col pensiero, lo so, ti incanto

sei una bomba atomica nel tuo letto

che faccia da donna di sesso perfetto

Pur si stai n’ziem a nat’ si sà

si stamm’ for nun ci amma guardà

ch’ stai facenn nun ce può parlà

sient, nun so a raccuntà

Ca tu si stat’ tutt’ annure cu’mme’ int’o liett’

c’amm fatt’ ammore pe tutt’ a nott’

nun me rat pace a quann simm arrivat’

fors’ è pecche’ m’hai semp’ desiderat’

Pur si stai n’ziem a nat’ si sà

si stamm’ for nun ci amma guardà

ch’ stai facenn nun ce può parlà

sient, nun so a raccuntà

Ca tu si stat’ tutt’ annure cu’mme’ int’o liett’

c’amm fatt’ ammore pe tutt’ a nott’

nun me rat pace a quann simm arrivat’

fors’ è pecche’ m’hai semp’ desiderat’





Traduzione in italiano della canzone Ciao Fragola

Sento il mio cuore che non capisce più niente

se ti penso nuda io già sudo di sballo

con quei baci lenti scendi e non ti fermi

resti fissa solo a guardarmi

Mi conosci da quando ero piccolo

ora siamo in una stanza tutti nudi

sei sudata nel tuo corpo pieno di piacere

dice che non ci credeva

Io ti faccio male

tanto sono sicuro

che domani chiami ancora

come soprannome

fragola del cuore

facciamolo dai

Anche se sei insieme a un altro si sa

se siamo per strada non ci dobbiamo guardare

che stai facendo, non si può parlare

sento, non ho niente da dire

Che sei stata tutta nuda con me nel letto

che abbiamo fatto l’amore per tutta la notte

non mi hai dato pace da quando siamo arrivati

forse perché mi hai sempre desiderato

Stai sdraiata a letto a fumare e a pensare

sei stato uno sbaglio a doverci incontrare

ma se tu volevi si poteva evitare

senza stare qui a parlare





Lasciami i segni del rossetto, salimi addosso

dimmi che ti piace e vado più forte

non guardare l’ora se è mezzanorrw

che quello ti chiama a me non importa

dimmi che ti piaccio quando ti guardo

solo col pensiero, lo so, ti incanto

sei una bomba atomica nel tuo letto

che faccia da donna di sesso perfetto

Anche se sei insieme a un altro si sa

se siamo per strada non ci dobbiamo guardare

che stai facendo, non si può parlare

sento, non ho niente da dire

Che sei stata tutta nuda con me nel letto

che abbiamo fatto l’amore per tutta la notte

non mi hai dato pace da quando siamo arrivati

forse perché mi hai sempre desiderato

Stai sdraiata a letto a fumare e a pensare

sei stato uno sbaglio a doverci incontrare

ma se tu volevi si poteva evitare

senza stare qui a parlare

Che sei stata tutta nuda con me nel letto

che abbiamo fatto l’amore per tutta la notte

non mi hai dato pace da quando siamo arrivati

forse perché mi hai sempre desiderato

Dimmi che ti piaccio quando ti guardo

solo con il pensiero lo so ti incanto,

sei una bomba atomica nel tuo letto

che faccia da donna di sesso perfetto

Anche se sei insieme a un altro si sa

se siamo per strada non ci dobbiamo guardare

che stai facendo, non si può parlare

sento, non ho niente da dire

Che sei stata tutta nuda con me nel letto

che abbiamo fatto l’amore per tutta la notte

non mi hai dato pace da quando siamo arrivati

forse perché mi hai sempre desiderato