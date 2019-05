Carolina Marquez – That’s Amore: video ufficiale e testo (incompleto) del singolo tutto da ballare che omaggia l’Italia

La cantante colombiana Carolina Marquez omaggia l’Italia e il made in Italy nel nuovo singolo That’s Amore (Vanni Giorgilli & Nick Peloso Mix), disponibile dal 10 maggio 2019 via Ultra Music, l’etichetta dance a stelle e strisce più importante. Non è difficile ipotizzare che questo bel brano, sarà successivamente riproposto in altre versioni, anche più lunghe rispetto a questa. Leggi il Testo (incompleto) e l’audio del brano, scritto da Carolina Marquez e Nick Peloso, prodotto da Vanni Giorgilli & Nick Peloso e ispirato all’Italia ed alle sue eccellenze.

La 43enne cantante sudamericana naturalizzata italiana, sempre in splendida forma nel video che accompagna l’allegra canzone, caratterizzata da un sound originale e decisamente coinvolgente, un mix di sonorità dance ed elettroniche, con contaminazioni della musica tradizionale italiana, che fanno venir voglia di ballare sin dal primo ascolto. Il filmato è stato diretto da Luca Frustaci ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine in basso.

That’s Amore testo – Carolina Marquez

Download su: Amazon – iTunes





Italia, [?], [?], Porto Fino

Tarantella, Lamborghini, Ferrari o the Martini

Tu vuoi fa’ l’americano, but you’re living in Milano

Pizza, [?], maccheroni, Sophia Loren, That’s Amore.

Nanana, nanana, nanananananana

Nanana, nanana, nanananananana

Good morning Al Pacino, Armani e Valentino

Sole Mio, mamma bella, chinotto e titarella





[?Got your name forse?] Sorrento and you’ve got presentimento

Florence, Rome [?] dolce vita in Italy

That’s amore, that’s amore, I love Italy

That’s amore, that’s amore, everybody need

That’s amore, that’s amore, I love Italy

That’s amore, that’s amore, everybody need





Ascolta su: