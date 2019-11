Biagio Antonacci – Tutto non ti posso raccontare: audio e testo del nuovo brano

Tutto non ti posso raccontare è la traccia numero undici racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo in studio del cantautore milanese Biagio Antonacci, disponibile ovunque dal 29 novembre 2019. Il testo e l’audio della nuova coinvolgente canzone di questo grande artista.

Biagio Antonacci Tutto non ti posso raccontare testo

Sapessi amore…

com’è stata la mia storia

un casino davvero

è solo un’altra storia che non cambierà la storia

solo, solo sincero

tutto non ti posso raccontare

tutto non ti voglio raccontare

ci sarà per noi

tempo libero e bello

ci sarà per noi

domani arriverà

arriverà!





Non parlare e seguimi

su strade innumerevoli

arriverà!

arriverà!

arriverà.

Sapessi amore…

come è stata la mia storia

una somma, una somma di addii

di promesse vantaggiose mai… per me

scrivo un libro

un libro lo giuro

tutto non ti posso raccontare

tutto non ti voglio raccontare

ci sarà per noi

tempo libero e bello

ci sarà per noi

domani arriverà

si… arriverà!





Non parlare e seguimi

su strade innumerevoli

arriverà!

arriverà!

strade innumerevoli

amore mio non chiedermi

strade innumerevoli

amore mio non chiedermi

di me

arriverà

arriverà.





