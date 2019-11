Biagio Antonacci – Per farti felice: audio e testo del nuovo brano

Beata te è la traccia numero quattro racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo in studio del cantautore milanese Biagio Antonacci, disponibile ovunque dal 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova allegra canzone composta da Placido Salamone, nella quale Biagio canta tutte le cose che farebbe per far felice la donna che ama.

Biagio Antonacci Per farti felice testo

Download su: Amazon – iTunes

Per farti felice

l’equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo

ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale

ho rubato una volta soltanto, l’ho fatto per te (per farti felice).

Per farti felice

ti dare la mia casa per farti svegliare nel verde

la natura potrebbe mischiarsi tra i folti capelli che hai

e daresti più luce alle ultime stelle rimaste

per farti felice

comincio a ballare

a culo col mondo

io senza vergogna

tu senza uno stile

vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

vivere, vivere, vivere, vivere, ehi





Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

perché io sono parte del vento, puntuale mi assento soltanto cosi

se io fossi rosa… ti sorprenderei la sera

fossi vetro… ti proteggerei.

Per farti felice

fermerei tutto quello che passa lasciando una traccia

straccerò queste lettere scritte soltanto per hobby

cercherò condizioni ideali o metterò pali

per farti felice

comincio a ballare

a culo col mondo

io senza rivali

tu senza le scarpe

vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

perché io sono parte del vento, puntuale mi assento soltanto cosi

se io fossi rosa… ti sorprenderei la sera

fossi vetro… ti proteggerei

per farti felice…

per farti felice.





(Viva!)

dalla parte del tramonto sempre

fino a renderci più evanescenti

fossi rosa… ti sorprenderei la sera

fossi vetro… ti proteggerei

per farti felice (yeah)

per farti felice

(Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

perché io sono parte del vento, puntuale mi assento soltanto cosi)

per farti felice.





Ascolta su: