Ornella Zocco & Benny G nella canzone trash “Bello pazzerello”: video e testo

La giovanissima cantante neomelodica Benny G e la tiktoker Ornella Zocco, insieme nel singolo Bello Pazzerello, canzone decisamente trash (in stile Angela Chianello) che ha anche creato polemiche, in principal modo perché il video, diretto da Davide Musumeci e Giovanni Platania, e online da sabato 23 gennaio 2021, è stato girato in alcuni dei luoghi simbolo di una Catania in pieno lockdown, con assembramenti e senza mascherine. Il video e il testo.

Ma polemiche a parte, il simpatico ma piuttosto demenziale brano danzereccio, arrangiato, registrato e mixato da Gianni Begher, è chiaramente ispirato al tormentone Bello è come pazzerello, divenuto virale sul celebre social di brevi video. L’ispirazione venne a Ornella vedendo questo video.

Ornella Zocco è una 47enne casalinga (ex cuoca, lavoro che ha dovuto lasciare per curarsi un tumore, dal quale sembra fortunatamente essersi ripresa) che su TikTok vanta la bellezza di 732.000 follower. La donna sogna di incidere un disco.

Nata a Santeramo in Colle, nella provincia di Bari, Benny G ha invece appena 9 anni ed è già considerata un astro nascente della musica neomelodica. Su Youtube, i video delle sue canzoni vantano milioni di visualizzazioni.

Testo Bello Pazzerello di Ornella Zocco e Benny G

Ciao Ornella, sono Benny G, cantante neomelodica doc

Ciao Benny, sono Ornella Zocco, famosa per i miei TikTok

[Ornella]

Scendete tutti

anche voi al balcone

a ballare il mio Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok

Benny G

[Benny]

E la mia testa, sempre col TikTok

balliamo insieme, ogni giorno è festa

siamo due tipe strane, cresciute nelle strade

niente ci da paura

Mi piaci come sei

pazza e come me

nei tuoi post

c’è sempre un mio like

[Ornella]

Bello, è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, bello

è come me pazzerello





brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom

(L’uovo ha fatto la tisana. Due uova? Doppia tisana!)

Benny, questa canzone la balleranno in tutta Italia, in tutto il mondo

Si Ornella, sarà il nuovo tormentone

E vai!

[Ornella]

Benny G

[Benny]

E la mia testa, sempre col TikTok

balliamo insieme, ogni giorno è festa

siamo due tipe strane, cresciute nelle strade

niente ci da paura

Mi piaci come sei

pazza e come me

nei tuoi post

c’è sempre un mio like

[Ornella]

Bello, è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

brom, brom

(Il che ballo il tagadà)

(Il che ballo il tagadà)

(Tutti i tikki tokki ballano ra-ta-ta)

(dai, balla il tagadà)

(… bla-bla-bla)

Benny G

[Benny]

Siamo due tipe strane, cresciute nelle strade

niente ci da paura

Mi piaci come sei

pazza e come me

nei tuoi post

c’è sempre un mio like

[Ornella]

brom, brom, gasato, gasato, bello

è come me pazzerello

[Benny]

E la mia testa, sempre col TikTok