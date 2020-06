Aya Nakamura – Djadja (Remix con Maluma): ascolta e leggi il testo e la traduzione del singolo

Originariamente rilasciato il 6 aprile 2018 come primo singolo estratto dall’album Nakamura, Djadja è dal 12 giugno 2020 disponibile nel remix con Maluma. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Scritta dall’interprete e prodotta da Aloïs Zandry, Machynist, Some-1ne & Le Side, la contagiosa Djadja anticipò il secondo album in studio della cantante francese Aya Nakamura, ottenendo ad oggi la certificazione Diamante in Francia, tre dischi di Platino in Belgio, due in Olanda e uno in Spagna, mentre in Austria, Canada, Germania e Svizzera è stata certificata Oro.

E chissà che risultati otterrà dalle nostre parti, ora che il brano è impreziosito dalla collaborazione del cantautore colombiano, molto popolare nella penisola. Ascoltala e guarda il lyric video. Ma cosa significa questa parola?

Il significato di Djadja

Stando a un’intervista della cantante, Djadja è un nome scelto al fine di non fare il nome della persona a cui è indirizzata la canzone. Djadja indica semplicemente una persona bugiarda, nella fattispecie Maluma.

Djadja remix Testo Aya Nakamura e Maluma

[Intro: Maluma & Aya Nakamura]

Maluma, baby

Aya Nakamura, oh yeah

Wuh

[Pre-Ritornello: Maluma & Aya Nakamura]

Bebecita, ¿qué pasó? (¿Qué pasó?)

¿Qué son tus gana’ de pelear? (Yeah-eh)

Yo que me empiezo a enamorar (Yeah-eh-eh)

Y tú ya quieres terminar

Mais comment ça ? Le monde est tit-pe (Eh)

Tu croyais quoi, qu’on se verrait plus jamais ? (Eh)

J’pourrais t’afficher mais c’est pas mon délire

D’après les rumeurs, tu m’as eue dans ton lit (Maluma, baby)

[Ritornello: Maluma & Aya Nakamura]

Oh, ya ya (Djadja, ¡uah!)

Tú solita te matas (Oh, Djadja)

Pensando que tengo gatas de más

Y que me la paso de fiesta

Oh, Djadja (Djadja)

Y’a pas moyen Djadja (Djadja)

J’suis pas ta catin Djadja

Genre, en catchana baby, tu dead ça (Oh-yeah)

[Strofa: Maluma]

Bájale, bebé, esto no lleva a nada

Esto de pelear no me gusta nada (Yeh)

Si quiere’ mándame el location pa’ la mierda (Yeh)

Y si me pierdo, pue’ la ruta tú me la das

Sí te quiero y es de cora (Cora)

Soy sincero y no lo ves (Ves)

Gana el que no se enamora

Y yo aquí perdí otra vez

Sin irte yo ya te olvidé (Oh-oh)

Peleándome por TBT’s (Oh-oh)

Deja la película, bebé

Esa ya la vi por TNT (Mmm)

[Ponte: Aya Nakamura]

Putain, mais tu déconnes

C’est pas comme ça qu’on fait les choses

Putain, mais tu déconnes

C’est pas comme ça qu’on fait les choses





[Ritornello: Aya Nakamura & Maluma]

Oh, Djadja (Djadja)

Y’a pas moyen Djadja (Djadja)

J’suis pas ta catin Djadja

Genre, en catchana baby, tu dead ça (Yeah)

Oh, Djadja (Djadja)

Tú solita te matas (Djadja)

Pensando que tengo gatas de más

Y que me la paso de fiesta

Oh, ya ya (ya ya)

Y’a pas moyen Djadja (Djadja)

J’suis pas ta catin Djadja

Genre, en catchana baby, tu dead ça

Oh, Djadja (Djadja)

Tú solita te matas (Djadja)

Pensando que tengo gatas de más

Y que me la paso de fiesta (Yeah-yeah-yeah)

[Outro: Aya Nakamura & Maluma]

Oh, Djadja (Yeah-yeah-yeah-yeah)

J’suis pas ta catin Djadja, non (Yeah)

Y’a pas moyen Djadja, ouais (Yeah-yeah)

En catchana baby, tu dead ça d’après toi

En catchana baby, tu dead ça (Oh, Djadja)

En catchana baby (Oh, Djadja)

En catchana baby, tu dead ça (Oh, Djadja)

En catchana baby, yeah (Oh, Djadja)

Maluma, baby

Oh, Djadja

Ba-Ba-Ba-Baby

(Oh, Djadja)

Yeah-yeah-yeah





Djadja traduzione in italiano Maluma e Aya Nakamura

[Pre-Rit.]

Bella, che è successo? (Che è successo?)

Cos’è questa voglia di litigare? (Yeah-eh)

Io che sto iniziando ad innamorarmi (Sì-eh-eh)

E tu vuoi già finire

Che intendi? Il mondo è piccolo (Eh)

Cosa ti aspettavi, che non ci saremmo mai più rivisti? (Eh)

Potrei esibirti ma non è da me

Si mormora che tu mi abbia portata a letto (Maluma, piccola)

[Rit.]

Oh, ya ya (Djadja, uah!)

Ti fai male da sola (Oh, Djadja)

Pensando che ho altre ragazze

E che me la passo a far festa

Oh, Djadja (Djadja)

Non se ne parla Djadja (Djadja)

Non sono la tua puxxana Djadja

Tipo, alla pecorina, baby, lo fai troppo bene (Oh-yeah) [Nota: “Catchana” è una posizione sessuale, e “tu dead ça” significa “lo fai troppo bene”, a differenza di “Djadja”, il bugiardo che parla di Aya senza sapere nulla. Quindi usa il suo sarcasmo per fargli credere che le sue prestazioni sessuali non sono così gloriose come pensa.]

[Strofa]

Calmati, piccola, questo non porta a niente

Questa cosa di litigare non mi piace per niente (Yeh)

Se vuoi mandami la tua posizione di mer*a (Yeh)

E se dovessi perdermi, puoi darmi il percorso

Sì, ti amo e mi viene dal cuore (cuore)

Sono sincero e non lo capisci (capisci)

Chi non si innamora vince

E io qui ho perso di nuovo

Senza andarmene ti ho già dimenticato (oh-oh)

A lottare per il TBT (Oh-oh) [Nota: TBT, letteralmente “Throwback Thursday”, il nostro “Giovedi di ricordi“. Questo tag viene usato su Instagram solo il giovedì e viene abbinato alla condivisione di fotografie vecchie anche di anni. Pubblicare dei propri ricordi, dei momenti divertenti, malinconici o simpatici, con persone, amici, parenti o animali è un modo come un altro per conoscere di più gli altri e far conoscere più di se stessi]

Ferma il film, piccola

L’ho già vista su TNT (Mmm)





[Ponte]

Dannazione, ma falla finita

Non è così che si fanno le cose

Dannazione, ma falla finita

Non è così che si fanno le cose

[Rit.]

Oh, Djadja (Djadja)

Non se ne parla Djadja (Djadja)

Non sono la tua puxxana Djadja

Tipo, alla pecorina, baby, lo fai troppo bene (yeah)

Oh, ya ya (Djadja, uah!)

Ti fai male da sola (Djadja)

Pensando che ho altre ragazze

E che me la passo a far festa

Oh, Djadja (Djadja)

Non se ne parla Djadja (Djadja)

Non sono la tua puxxana Djadja

Tipo, alla pecorina, baby, lo fai troppo bene

Oh, ya ya (Djadja uah!)

Ti fai male da sola (Djadja)

Pensando che ho altre ragazze

E che me la passo a far festa (Yeah-yeah-yeah)

[Outro: Aya Nakamura e Maluma]

Oh, Djadja (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Non sono la tua puxxana, Djadja, no (Yeah)

Non se ne parla Djadja, sì (Yeah-yeah)

Alla pecorina, baby, sei convinto di farlo troppo bene

Alla pecorina, baby, lo fai troppo bene (Oh, Djadja)

Alla pecorina, baby (Oh, Djadja)

Alla pecorina, baby, lo fai troppo bene (Oh, Djadja)

Alla pecorina, baby, sì (Oh, Djadja)

Maluma, piccola

Oh, Djadja

Ba-Ba-Ba-Baby

(Oh, Djadja)

Si si si

