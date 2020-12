Sir Prodige & Ariete duettano in Aries: audio e testo della canzone

Il giovane rapper e produttore siciliano Salvatore Napoli, alias Sir Prodige, e la 18enne Ariete, duettano in Aries, nuovo singolo rilasciato il 15 dicembre 2020 su MeNext Agency, management fondato da Slait. Visto il titolo, l’artista non poteva che scegliere di collaborare con l’astro nascente Arianna Del Giaccio, meglio sconsiuta come Ariete. Il testo e l’audio.

La gradevole e coinvolgente canzone, è stata scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dallo stesso Salvatore, giunto alla quarta release dopo Anima, Tuono e Sorrisini Falsi, tutte uscite nel 2019, ma il sedicenne ha avuto l’onore di collaborare con Dani Faiv e Jack The Smoker, rapper già da tempo affermati, in “BLOODY BARS – LOCKED”, produzione di Slait & Young Miles, racchiusa nel recente Bloody Vinyl 3.

Salvatore è nato a Monreale, in provincia di Palermo, il 25 marzo 2006, e grazie al fratello Michele, ha iniziato a studiare musica a 8 anni e ad appassionarsi al rap. Con il nome d’arte Lil Prodige, nel 2018 rilascia su YouTube le prime canzoni “Oblio”, “Amici”, Roxanne RMX e “Ciao, Massè”.

Aries Testo

[Rit.: Sir Prodige + Ariete, Sir Prodige, (Ariete)]

Sempre gli stessi problemi, ma noi siamo diversi

Sarebbe figo andarcene o magari vedersi

Immaginati tu al posto mio come ci staresti

E certe volte ti distruggerei quegli occhi pazzeschi

Uah-ah-ah, non voglio più uscire di casa

Oh-oh-oh, non voglio più vederti in faccia

Oh-oh-oh, sto male, il tuo sorriso peggiora

E mi fai prendere aria mentre stringi la gola (Yeah)

[1a Strofa: Sir Prodige, Sir Prodige + Ariete]

Un’altra telefonata mentre non penso più a niente

Sto al buio della mia strada che prende anche a luci accese

Con il cappuccio bagnato e la faccia piena di gocce

Grido il tuo nome di mer*a finché non va via la voce

Non ho gridato mai nulla a nessuno, a te sì perché

Ti stava bene, stavi bene e lo facevi con me

Magari ci perderemo negli occhi in meno di un’ora

Mi sentirei sempre peggio fino a che non mi divora

[Pre-Rit. 1: Sir Prodige, Sir Prodige + Ariete]

Uh, ehi

In quegli occhi non vedo più te

Ormai dispersi come piume

Qui è stress, ho perso il lume

Chiedi di me adesso dopo quello che hai fatto

Dopo che ho sofferto un giorno, sempre peggio di un altro

Ma rideremo di noi guardando il cielo da un tetto

E mi risveglierò più triste sul letto

Ho ancora qualche difetto

[Rit.: Sir Prodige + Ariete, Sir Prodige]

Sempre gli stessi problemi, ma noi siamo diversi

Sarebbe figo andarcene o magari vedersi

Immaginati tu al posto mio come ci staresti

E certe volte ti distruggerei quegli occhi pazzeschi

Tipo, ah-ah-ah, non voglio più uscire di casa

Oh-oh-oh, non voglio più vederti in faccia

Oh-oh-oh, sto male, il tuo sorriso peggiora

E mi fai prendere aria mentre stringi la gola





[2a Strofa: ARIETE, Ariete + Sir Prodige ]

Mi hai distrutto alle radici ed ora non cresco più

Ma sai che se mi chiamassi non esiterei un attimo

Ad uscire per fumarci insieme una Camel Blue

Come se ti rivedessi e mi ritornasse il battito

E nei tuoi occhi, sai, rivedo i miei diciasett’anni

Le notti in autobus, l’ansia di diventare grandi

Mi hai fatto male e ti chiederò tutti i danni

Ma più male sapere che tu non vuoi più parlarmi

[Pre-Rit. 2: ARIETE + Sir Prodige ]

E dai, dai, dai, parliamo sul tetto

E di quello che vuoi, di ogni mio difetto

E non cambierei nulla, con te è tutto perfetto

Però l’ho già capito che c’è un’altra nel tuo letto

[Rit.: Sir Prodige + Ariete, Sir Prodige]

Sempre gli stessi problemi, ma noi siamo diversi

Sarebbe figo andarcene o magari vedersi

Immaginati tu al posto mio come ci staresti

E certe volte ti distruggerei quegli occhi pazzeschi

Tipo, ah-ah-ah, non voglio più uscire di casa

Oh-oh-oh, non voglio più vederti in faccia

Oh-oh-oh, sto male, il tuo sorriso peggiora

E mi fai prendere aria mentre stringi la gola