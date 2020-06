Angelo Famao: guarda il video della travolgente Questa Notte (testo)

Il 27 maggio 2020, il cantante neomelodico siciliano Angelo Famao, ha reso disponibile su Instagram e su Youtube il video che accompagna Questa Notte, canzone con testo originale in italiano e dialetto napoletano, basata su una hit mondiale pubblicata a inizio 2017.

Sto naturalmente parlando del tormentone Despacito di Louis Fonsi e Daddy Yankee, che per tantissimo tempo dominò le classifiche mondiali. Questa Notte di Angelo Famao è indubbiamente una coinvolgente e contagiosa canzone, che anche grazie al fatto di essere basata su quella hit, sta ottenendo un riscontro più che buono. Al momento in cui scrivo, vale a dire a poco meno di un mese dalla release del filmato, questo pezzo non è stato rilasciato in nessuna piattaforma streaming e in nessuno store digitale.

Angelo Famao – Questa Notte testo

Questa notte

voglio far l’amore con te questa notte (notte, notte, notte)

n’copp e stell pur ropp a mezzanott

Tu

sembri di ghiaccio perché non mi parli mai (mai)

dammi solo un’opportunità

Io (Io)

che da quel giorno giuro che m’innamorai

voglio stare solo insieme a te

Tu, tu che forse “ti amo” non l’hai detto mai

dammi una speranza che sono nei guai

solo se mi guardi fai tremare il cuore

Sai, suonn a te ogni nott e nun me stanc maij

la voglia di averti è troppo grande sai

baciami una volta e poi lo rifarai

Questa notte

voglio far l’amore con te questa notte

tu che dici: “vasame ancor cchiù fort”

n’copp e stell pur ropp a mezzanott

questa notte

ti farò sognare insieme a me stanotte

famm sbattere stu’ cor accussì fort

che mi piaci te lo dico mille volte





Si cchiù bella ancor che i capill miezz o’ vient

una donna esagerata

m fai perder a cap

quei tuoi modi che hai di fare forse un po’ arrogante

fai ascì pazz a tutt quant

si semp rint a mente.

Voglio nu vas duc dammelo

chissà che stai pensann mo

ma nun è come pienz tu

tu giur nun c a facc cchiù

‘nsiem a te stu’ cor sbatt

fa rumor bam bam

ma nun o’ capisci, devi stare un po’ più calma

Ogni nott facc semp a guerr co’ i pensieri

quann rint e suonn nsiem nuij faccimm ammor

chistu desiderij rint a nient s’avverass

e tu solamente chist ammor cunuscess.

Stasera ho deciso

so’ pazz e te t’o dic

tu nun si comme a’lat

stà vita me hai cagnat

dimmi solo quando e ti porto lontano

in giro per il mondo, mano nella mano.

stasera ho deciso

so pazz e te t’o dic

tu nun si comme a’late

stà vita me hai cagnat

dimmi solo quando e ti porto lontano

in giro per il mondo, mano nella mano.

Questa notte

voglio far l’amore con te questa notte

tu che dici: “vasame ancor cchiù fort”

n’copp e stell pur ropp a mezzanott

questa notte

ti farò sognare insieme a me stanotte

famm sbattere stu’ cor accussì fort

che mi piaci te lo dico mille volte

Si cchiù bella ancor che i capill miezz o’ vient

una donna esagerata

m fai perder a cap

quei tuoi modi che hai di fare forse un po’ arrogante

fai ascì pazz a tutt quant

si semp rint a mente

Questa notte

voglio far l’amore con te questa notte

tu che dici: “vasame ancor cchiù fort”

n’copp e stell pur ropp a mezzanott

Stasera ho deciso

so’ pazz e te t’o dic

tu nun si comme a’late

stà vita me hai cagnat

dimmi solo quando e ti porto lontano

in giro per il mondo, mano nella mano

stasera ho deciso

so’ pazz e te t’o dic

tu nun si comme a’late

stà vita me hai cagnat

dimmi solo quando e ti porto lontano

in giro per il mondo, mano nella mano