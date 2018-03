Why Don’t We – il The Invitation Tour in Italia a giugno

Dei Why Don’t We, abbiamo avuto modo di parlare di recente, in particolar modo del loro nuovo singolo Trust Fund Baby, un pezzo molto carino principalmente scritto da Ed Sheeran.

Forse non molti di voi conosceranno questa boy band formata da 5 giovanissimi talenti, un gruppo che vanta follower dappertutto: da Instagram a Youtube, dove i video musicali hanno complessivamente ottenuto oltre 145 milioni di views.

Ora che il citato orecchiabile brano viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali, sono sufficientemente sicuro che in futuro sentiremo parlare più spesso di Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery e Zach Herron, che hanno quindi modo di farsi conoscere anche dalle nostre parti.

Inoltre il loro Why Don’t We The Invitation Tour, che prende il nome dall’ultimo EP “The Invitation” rilasciato nel settembre 2017, sbarcherà anche in Italia. Il concerto è in programma a giugno a Milano, esattamente ai Magazzini generali.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le loro canzoni

Appena dopo la locandina, vi do qualche informazione su dove acquistare i biglietti d’ingresso per assistere alla live performance dei WDW.





Why Don’t We tour 2018 in Italia

Il 7 giugno a Milano – Magazzini Generali – Inizio ore 21:00

Biglietti

I tagliandi d’ingresso sono disponibili su TicketOne. Se siete veramente interessati ad assistere al concerto, vi consiglio di acquistare il ticket subito, perché in caso di tutto esaurito, dovrete acquistarlo ad un prezzo maggiorato negli store di secondary ticketing. In tal caso potete fare affidamento sull’ottimo Viagogo.















