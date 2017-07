Vegas Jones e “Yankee Candle”, il singolo d’esordio con una major: video e testo

Yankee Candle è il primo singolo che il rapper Vegas Jones ha pubblicato con una major: la Universal Music, che tra poche ore sarà on air.

Vegas Jones ha all’attivo ben 4 album, l’ultimo dei quali “Chic Nisello”, uscito a novembre dello scorso anno in free download per l’etichetta Dogozilla Empire, ne ha consacrato lo status di next big thing del rap italiano.

Scritta dal rapper milanese di Cinisello Balsamo classe ’94 e prodotta da Boston George, la nuova canzone è disponibile nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali dal 28 giugno 2017, mentre dal 7 luglio viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Le cose non le puoi cambiare, sono solo cose, rassegnati.

Con questa parole il rapper racconta il suo nuovo singolo “YANKEE CANDLE”, un bel pezzo accompagnato dal video ufficiale diretto da Enea Colombi.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Vegas Jones – Yankee Candle testo (Download)

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

A volte i buoni non vincono, ritenta, sarai più fortunato

Come col Kinder Bueno da piccolo, perdere almeno sapeva di cioccolato

Ora il trend è fumare nel vicolo, tutto quello che abbiamo sottomano

Ma dare le pacche è pericoloso, voltare le spalle, succede, ovvio

Non salto le tappe, sto apposto, stappo un’altra boccia di Bellaria fresca, ehi

Mi allaccio le scarpe, ora corro per soldi, anche se ho preso botte come ‘sta 206

Le cose non le puoi cambiare, sono solo cose, rassegnati

Chiedo se non lo fai solo per vincere, allora che ca**o partecipi

Vivo ‘sto film, non sai niente di me finché non sarà al cinema

Farò un cin cin con i fra’ mentre assaporate quanto è ripida

Mi godo la libertà, sono in caduta libera

La fantasia non ha limiti mentre nascondo gli occhi con le ciglia

Stanco mi tiri la biglia, il resto è scritto nell’abisso.

Fanc*lo, i finti fanno a gara a chi fa finta meglio

Io fumo Sahara, sarà la strada che mi tiene sveglio

Guarda e impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio

Creo l’atmosfera giusta, accendo, spengo, Yankee candle

Fanc*lo, i finti fanno a gara a chi fa finta meglio

Fumo Sahara, sarà la strada che mi tiene sveglio

Guarda e impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio

Creo l’atmosfera giusta, accendo, spengo, Yankee candle.

E sono ancora in strada con i miei fra’

E nel giro so che non ho dei fra’ veri, no

Sono qui comunque vada per restare

Un nome scritto nelle stelle, può brillare

Fumo e la guardo contare

Yeah, yeah.

Un geloso mi osserva e mi accusa per niente, me lo sto fot*endo in silenzio

Riposo di solito poco, penso come farne troppi nel resto del tempo

Vedo Rolls Royce, sognando Londra

Un joint grosso, sopra Londra

Collane al collo stringo un’anaconda, prima plasticona adesso placca bionda

Non ho… mai lavorato alle poste ma ho visto leccare le buste, fra’

Non ho mai… parlato prima che fosse una certezza, a parlare sono bravi tutti

Provavo le mosse, mi specchiavo sulle carene del Booster

Ora le carte le ho in mano, sbaglio, faccio cose giuste

Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.

Fanc*lo, i finti fanno a gara a chi fa finta meglio

Io fumo Sahara, sarà la strada che mi tiene sveglio

Guarda e impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio

Creo l’atmosfera giusta, accendo, spengo, Yankee candle

Fanc*lo, i finti fanno a gara a chi fa finta meglio

Fumo Sahara, sarà la strada che mi tiene sveglio

Guarda e impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio

Creo l’atmosfera giusta, accendo, spengo, Yankee candle.

Fanc*lo, i finti fanno a gara a chi fa finta meglio

Fumo Sahara, sarà la strada che mi tiene sveglio

Guarda e impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio

Creo l’atmosfera giusta, accendo, spengo, Yankee candle.

Uhh Yankee candle

Uhh Yankee candle

Belair nero





Il viaggio è appena cominciato, questo è solo l’inizio. Firmato Vegas Jones.













