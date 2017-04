Tony Maiello: il video del nuovo singolo In alto + testo

Il cantautore campano Tony Maiello è tornato con il nuovo singolo “In alto”, rilasciato il 7 aprile 2017 sia nei digital store che nelle piattaforme streaming. Dallo stesso giorno, il brano viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Si tratta del primo estratto dal nuovo nonché secondo progetto discografico in uscita ad autunno, che arriverà dopo il debut album “Il linguaggio della resa”, pubblicato nell’ormai lontano 2010. Il progetto è stato scritto dallo stesso Maiello con la collaborazione di Sabatino Salvati, Marco Rettani ed Enrico “Kikkoz” Palmosi, che ne hanno curato anche la produzione artistica.





Era dal 2013, anno in cui rilasciò il singolo Aria di Natale, che dell’artista si erano un po’ perse le tracce.

Ora Tony è tornato con quest’orecchiabile e contagiosa canzone, da lui definita come “una sorta di preghiera moderna”. Ecco le sue parole riguardo questo pezzo:

Ci sono momenti della vita in cui ti senti giù, schiacciato dal peso dei tuoi stessi pensieri. L’ho scritta per farmi forza, un dialogo con me stesso. Abbiamo una forza interiore che sottovalutiamo, una forza che sarebbe capace di spostare il corso degli eventi, ma troppo spesso ci lasciamo trascinare come foglie perse nel vento, senza direzione. Sono un lettore attento, ho preso spunto da un testo di Battiato in cui c’è questa frase: “La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.” Ho sentito come il bisogno di distaccarmi da tutto quello che stavo facendo, soltanto dall’alto puoi avere una piena visione di tutto quello che succede giù, di come la vita troppe volte si svolge in maniera meccanica. C’è bisogno di svegliarsi dal sonno, di spezzare le catene che ci legano i sogni. C’è bisogno di cancellare la parola “impossibile” dal vocabolario dei nostri giorni. “In alto” nasce per questo, per risvegliare quell’ anima di luce che è dentro ognuno di noi.

Per ascoltare l’audio dell’inedito cliccate sulla cover in basso.

Il video ufficiale è stato diretto da Mauro Russo per Calbro9 ed è uscito pochi minuti fa. Per gustarvelo nel canale Youtube dell’artista cliccate sull’immagine sottostante.

Link sponsorizzati









In alto testo – Tony Maiello (Download)

Ohohohohoh

ohohohohoh

Fiore del creato, frutto del peccato

brucia sulla testa il mio filo spinato

sciogli la corona, libera il mio petto

anima di luce esci allo scoperto

illumina la strada, difendimi dal tempo

che spegne il mio ricordo e rende il cuore lento

sono sempre in viaggio, non chiedermi per quanto

che per guardarmi dentro, devo stare più lontano

perché cambio, passo dopo passo, mentre mi attraverso

la ragione è sempre controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio e poi ritorno.

Cammineremo tra i casini della vita

conserveremo i sassi lungo la salita

e sfideremo il vento con un salto oh

in alto, sempre più in alto

e balleremo sulla testa della luna

e guarderemo in basso senza aver paura

solleveremo il cuore dall’asfalto oh

in alto, sempre più in alto

Ohohohohoh

in alto, sempre più in alto

ohohohohoh

in alto, sempre più in alto

ohohohohoh.

Coraggio cavaliere, riprendi l’armatura

sfodera il carattere, combatti questa vita

e scrivila nel fuoco, incidila su pietra

svegliati dal sonno, spezza la catena

e libera le gambe, riscalda i legamenti

hai già le corde innate, ricava gli elementi

lungo questo viaggio, nota dopo nota

cambierà la musica e salterò un’ottava perché cambio

passo dopo passo, mentre mi attraverso

con l’amore sempre in controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio e poi ritorno.

Cammineremo tra i casini della vita

conserveremo i sassi lungo la salita

e sfideremo il vento con un salto oh

in alto, sempre più in alto

e balleremo sulla testa della luna

e guarderemo in basso senza aver paura

solleveremo il cuore dall’asfalto oh

in alto, sempre più in alto

Ohohohohoh

in alto, sempre più in alto

ohohohohoh

in alto, sempre più in alto

ohohohohoh

in alto, sempre più in alto

ohohohohoh

in alto, sempre più in alto.

Libera le gambe, riscalda i legamenti

hai già le corde innate, ricava gli elementi

lungo questo viaggio, nota dopo nota

cambierà la musica e salterò un’ottava perché cambio

passo dopo passo, mentre mi attraverso

con l’amore sempre in controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio poi ritorno.

In alto, sempre più in alto.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi