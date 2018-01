Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso & Elisa nel nuovo singolo “Da sola / In the Night”: audio e testo + anteprima video

Dopo lo sbalorditivo successo del tormentone della scorsa estate L’esercito del selfie (doppio platino e oltre 82 milioni di views), Takagi & Ketra sono tornati con la nuova canzone battezzata Da sola In the Night, disponibile in streaming e nei digital store dal 12 gennaio 2018.

I produttori sforna hit si sono per l’occasione affidati alle splendide voci di Elisa Toffoli (che canta il ritornello) e del frontmman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso (che interpreta invece le due strofe).





Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 12 gennaio, la canzone è stata prodotta da Takagi e Ketra, che l’hanno anche co-scritta con la collaborazione di Tommaso Paradiso e Davide Petrella.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un brano anni ’80, una traccia Italo-Disco che sembra arrivare dal passato, dal 1983, caratterizzata da un “appiccicoso” e incisivo ritornello degno delle migliori hit di questa coppia di assi, che difficilmente sbaglia un colpo.

C’è da aggiungere che la scelta di affidarsi come vocals a questi due artisti è a mio parere decisamente azzeccata, in quanto la meravigliosa voce della Toffoli, si sposa alla perfezione con quella del cantautore romano.

Ne viene fuori un risultato unico e convincente, ma giudicate voi ascoltando l’inedito. Potete farlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che compongono questo pezzo.

Prima volevo tuttavia annunciarvi, che su Youtube è disponibile l’anteprima del video ufficiale. Per gustarvi le prime immagini del filmato cliccate sull’apposito link.

Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso & Elisa – Da sola In the Night testo (Download)

[Strofa 1 – Tommaso Paradiso]

Che super taglio di capelli che hai

Potresti vincere tutto

Dobbiamo fare adesso subito qua

Una foto che spacca

E le favole e le corse

E le storie con gli effetti e le bugie

L’hai dette prima a me

Lo sai siamo sospesi

In un vecchio spot dove allo specchio…

Tu canti con il phon.

[Ritornello – Elisa]

Certo che lo sai

Prendi tutto e te ne vai

Per vedere se è vero

Che poi ti vengo a cercare

Ritorni solo se

Cambia tutto tranne te

Alla tua festa non c’ero

Ma ti hanno vista ballare.

[Post-Ritornello Tommaso Paradiso]

(In the night)

Da sola in the night

(In the night).

[Strofa 2 – Tommaso Paradiso]

Che super pelle, che profumo che hai

Mi mandi fuori di testa

Le tue magliette bianche dentro quei jeans

Sono una cosa perfetta

E le favole e le corse

E le storie con gli effetti e le bugie

Le hai dette prima a me

Lo sai che non mi passa

Dal primo bacio a scuola ad occhi chiusi

Come lo vorrei ora.

[Ritornello – Elisa]

Certo che lo sai

Prendi tutto e te ne vai

Per vedere se è vero

Che poi ti vengo a cercare

Ritorni solo se

Cambia tutto tranne te

Alla tua festa non c’ero

Ma ti hanno vista ballare.

[Post-Ritornello Tommaso Paradiso]

(In the night)

Da sola in the night

(In the night)

Da sola in the night

(In the night).

[Ritornello – Elisa]

Certo che lo sai

Prendi tutto e te ne vai

Per vedere se è vero

Che poi ti vengo a cercare

Ritorni solo se

Cambia tutto tranne te

Alla tua festa non c’ero

Ma ti hanno vista ballare.

[Post-Ritornello/Conclusione – Tommaso Paradiso]

(In the night)

(Da sola sola)

(In the night)

Da sola in the night

(In the night).

















