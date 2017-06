Sfera Ebbasta – Tran Tran è il nuovo singolo inedito in radio: audio e testo

A meno di un anno di distanza dal disco d’esordio omonimo, il rapper Sfera Ebbasta ha rilasciato una nuova canzone che si intitola Tram Tram, in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale dal 9 giugno 2017.

Gli ultimi mesi sono stati veramente d’oro per il giovane rapper di Sesto San Giovanni: oltre al successo del primo album e di diversi singoli, lo Sfera Ebbasta European tour è stato interamente sold-out. Ma i suoi sempre più numerosi fans possono essere felici, in quanto è tutto pronto per lo Sfera Ebbasta Summer Tour 2017 ha già in programma diverse date (il calendario lo trovate anche nella sua pagina Facebook).





Il nuovo singolo è stato scritto dall’interprete e prodotto dall’affidabile Charlie Charles, con il quale qualche giorno fa si è scontrato via Instagram. Al momento le motivazioni del litigionon sono state chiarite.

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, ci propone questo pezzo, che ha già avuto modo di interpretare dal vivo qualche giorno fa in occasione del Wind Music Awards 2017.

Il brano descrive la vita di Sfera prima e dopo la sua notorietà: prima del successo la sua vita era infatti ricca di problemi mentre. Nel testo, che potete leggere appena dopo la copertina, incita inoltre i suoi fan ad aiutare la famiglia e alimentare la propria passione. Il titolo indica invece il ritmo della vita attuale del rapper classe 1992, sempre in viaggio per lavoro.

Su Youtube potete facilmente trovare il live video, mentre su Spotify è possibile ascoltare l’audio integrale in studio. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla copertina in basso.

Sfera Ebbasta – Tran Tran testo (Digital Download)

Billion Headz Money Gang

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Non ho mai chiesto…

Chiedono “Come stai-ai-ai-ai-ai?”

Chiedono “Come va?, Come va?, Come va?”

Ma noi non cambiamo mai no, mai no, mai

Qua è sempre il solito tran tran

Yeah.

La S, la F, la E, la R, la A

Non far finta di niente hai sentito parlarne nella tua città (Ehi)

Non mi frega di niente, non c’entro col rap, no

Con quello e con l’altro

No scusa, no hablo tu lingua

Ma sicuro piace a tua figlia

Sicuro, è da un po’ che sta in fissa col trap

Collane ghiacciate, c’ho il cuore a metà

Già alla mia età

Non puoi parlare dei miei contenuti, fra’, non hai l’età

Che barba, che noia, che cantilena

Lo so, ti hanno detto non canto bene

Però ti ho già detto: “Non me ne frega”

Trovati un lavoro e dai una mano in casa piuttosto che chiedere i soldi a tua mamma

No, tu non hai mai visto il tuo frigo vuoto, per questo non pensi a riempirti la pancia

Dei brutti pensieri riempivo la stanza

Poi con gli sforzi di una vita intera

Giro l’Italia riempiendo i locali mentre questi a casa parlano di Sfera.

Non ho mai chiesto niente a nessuno

Mai a nessuno

No lo giuro

Mai a nessuno

Dentro questo tran tran, fra’, colpo grosso

Tu invece sei sopra a un tapis roulant, corri sul posto

Quindi corri, corri, corri, corri, corri

Parla meno, pensa a farne molti, molti

Quattro in mate ma ora faccio i conti, conti

Apro conti, fra’, divento un conte, conte

Woo-ohh-ohhh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo ohh

Woo ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Ehy.

Ho fatto quel salto nel vuoto

Ho alzato la coppa sul podio

Ho fatto il mio primo disco

Il mio primo disco d’oro

Parole d’odio

Gente si riempe la bocca con poco

Sogni in salotto coi piedi in ammollo

Penso di te solo che sei un accollo

Minc*ia, che accollo

Woo

Non ti seguo su Insta, no

Mi ami mo che mi vedi su una rivista

Mando baci alle fans

Non mi metto le Vans

Uhh

Ho scritto sull’iPhone un pezzo che fa:

Non ho mai chiesto niente a nessuno

Mai a nessuno

No, lo giuro

Mai a nessuno

Dentro questo tran tran, fra’, colpo grosso

Tu invece sei sopra a un tapis roulant, corri sul posto

Quindi corri, corri, corri, corri, corri

Parla meno, pensa a farne molti, molti

Quattro in mate ma ora faccio i conti, conti

Apro conti, fra’, divento un conte, conte

Woo-ohh-ohhh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo ohh

Woo ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Woo-oh-oh-ohh

Ehy.

















