J-Ax & Fedez: ascolta il nuovo singolo “Sconosciuti da una vita” + testo

In vista del repack del fortunato album collaborativo d’esordio “Comunisti col Rolex”, J-Ax e Fedez hanno rilasciato la nuova canzone battezzata Sconosciuti da una vita, in streaming, in digitale e in rotazione radiofonica nazionale a partire da oggi.

Il nuovo singolo, firmato dai due amatissimi rapper con la collaborazione di Danti, anticipa infatti la riedizione dell’album certificato doppio disco di platino, in uscita per Sony Music a fine novembre 2017.





Questa coppia non conosce flop e il brano in oggetto, è senza ombra di dubbio l’ennesima futura hit, nella quale dolcezza ed ironia sono gli ingredienti per spiegare quanto sia difficile una relazione con due tipi come loro.

Come recita l’orecchiabile ritornello “Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita / E’ meglio così / Sconosciuti da una vita / E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita / Ma è bello così Sconosciuti da una vita” nella coppia non ci si conosce mai fino in fondo ed in certe relazioni, per quanto durature possa essere, spesse volte si ha la sensazione di non conoscersi mai abbastanza e per questo di sentirsi come degli sconosciuti.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, arrangiata e prodotta da Michele Canova; in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

J-Ax & Fedez – Sconosciuti da una vita testo (Download)

[Strofa 1: Fedez]

Io lo so che cosa pensa tutta questa gente

questo è vuoto dentro ma è pieno di se

Tutto il giorno non fa niente sta a letto con l’influenza

ti chiedo una foto si ma non è per me

poi ti insulta tanto per farci su due chiacchiere

citazioni su Baudelaire anche se non so chi è

sono poco docile, non ho il sangue nobile

so che qui ti disprezza compra i followers e…

comunque vada Chiara tu sei la mia intifada

comunista con i Rolex di Rifondazione Prada

con te peso le parole in un messaggio ho messo qualche spazio in più

che faccio? lascio?

[Ritornello: insieme]

Ti conosco da sempre

ma non ti ho mai capita

è meglio così

sconosciuti da una vita

e ogni giorno è per sempre

ogni giorno è finita

ma è bello così

sconosciuti da una vita.

[Strofa 2: J-AX]

Ricordo le canzoni, mai gli anniversari

ho un lavoro straordinario ma che impone straordinari

troppa gente pensa che sia sempre in ferie e si fa viaggi strani

io più conosco esseri umani, più amo gli animali

vogliono solo fare foto, siamo dei trofei

nei display la musica leggera pesa come un pachiderma

vogliono un supereroe ma senza i soldi di Bruce Wayne

quindi faccio l’eremita nella bat-caverna

amare uno che vive in un mondo fantasy

stile il libro di Tolkien

è una strada dissestata da sbalzi di umore

a volte ti accarezzo come Elsa di Frozen

non vorrei però di ghiaccio il cuore.

[Ritornello: insieme]

Ti conosco da sempre

ma non ti ho mai capita

è meglio così

sconosciuti da una vita

e ogni giorno è per sempre

ogni giorno è finita

ma è bello così

sconosciuti da una vita.

[Ponte: J-AX – Fedez]

Poi sono castelli in aria che diventano macerie

perché darsi tutto spesso e anche darsi su i nervi

quante volte ci siamo gridati in faccia cattiverie

ma alla fine era tutto per finta come il wrestling

io non so cantare non trovo la nota giusta

ma trovo la giusta nota vocale da mandare a te.

[eh..so che ci conosciamo da poco ma mi sembra che…]

[Ritornello: insieme]

Ti conosco da sempre

ma non ti ho mai capita

è meglio così

sconosciuti da una vita

e ogni giorno è per sempre

ogni giorno è finita

ma è bello così

sconosciuti da una vita.

















