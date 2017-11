X Factor 2017: guarda il live video di “Rumore”, inedito dei Ros (con testo)

In occasione della quinta puntata dal vivo dell’undicesima edizione di X Factor, i concorrenti Enrico Nigiotti, Maneskin, Samuel Storm, Lorenzo Licitra, Rita Bellanza, Gabriele Esposito, Andrea Radice e i Ros, hanno presentato i loro i brani inediti.

In quest’articolo ci soffermeremo ovviamente su Rumore dei Ros, ma prima volevo spendere qualche parola su questo trio punk rock fondato a Montepulciano, in provincia di Siena e formato dalla cantante e chitarrista Camilla Giannelli, dal batterista Lorenzo Periuzzi e dal bassista Kevin Rossetti.





I Ros nascono nel 2015 dalla fusione di generi e personalità differenti, caratterizzandosi per il forte entusiasmo nella continua ricerca di un timbro distinto e innovativo. Il trio si colloca in nella dimensione musicale del rock moderno italiano, proponendo l’incontro tra una spiccata potenza acustica e una voce femminile fortemente interpretativa per uno show dal forte impatto sonoro e visivo.

Presto iniziano a farsi strada nella scena localee con i propri inediti in italiano, partecipano a importanti manifestazioni come Agazzi Summer Fest, Rock For Life e la Festa della Musica di Chianciano. Nel 2016 si aggiudicano il primo premio secondo giuria tecnica di Tv Spenta dal Vivo, del Ruzzi in Contest e dell’Orcia Rock Festival Music Contest. Nel loro canale Youtube, è possibile vedere i videoclip di 4 canzoni: Maschere, Alchermes, Virus e Curve, che sarà anche il titolo del disco d’esordio, che doveva essere pubblicato nel giugno 2017.

A Settembre i ROS approdano a X Factor 11 entrando nella squadra di Manuel Agnelli e Rumore è il loro pezzo inedito, firmato da Camilla Giannelli e Lorenzo Peruzzi e composto insieme a Kevin Rossetti, mentre la produzione è opera di Rodrigo D’Erasmo e Agnelli.

Riff secchi e ritmi geometrici, sul modello di Franz Ferdinand & Co., questo pezzo un po’ urlato ricorda anche il rock stile anni ‘90.

Cliccate sulla cover in basso per ascoltarlo su Spotify.

Per vedere il video della loro esibizione sul palco di X Factor cliccate invece sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che compongono il brano.

Link sponsorizzati









Ros – Rumore testo (Download)

Come un graffio nel buio in cerca di vittime

schiva, aspetto impaziente il momento di pungere

ohoh ohoh ohoh

ti va di fare

ohoh ohoh o.hoh

rumore.

Ho ascoltato la libertà

dimmi cosa si immagina

mi ha detto fai rumore

fai quello che vuoi!

contro questa tranquillità

una scossa mi spettina

io voglio fare rumore

non dirmi di no!

Aggredita da questo violento vortice

cedo alla tentazione e alzo il volume

ohoh ohoh ohoh

ti va di fare

ohoh ohoh ohoh

rumore.

Ho ascoltato la libertà

dimmi cosa si immagina

mi ha detto fai rumore

fai quello che vuoi!

contro questa tranquillità

una scossa mi spettina

io voglio fare rumore

non dirmi di no!

Ohoh ohoh ohoh

ti va di fare

ohoh ohoh ohoh

rumore

Ohoh ohoh ohoh ohoh

ohoh ohoh ohoh.

E’ l’ora di attaccare, sporcare di colore

noia ed esitazione, senza limitazione

è l’ora di attaccare, sporcare di furore

voglia di distruzione, di rumore.

Contro questa tranquillità

una scossa mi spettina

io voglio fare rumore, non dirmi di no!

ohoh ohoh ohoh

ti va di fare

ohoh ohoh ohoh

rumore

Ohoh ohoh ohoh ohoh ohoh

ohoh ohoh ohoh

rumore.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi