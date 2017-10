Roby Facchinetti & Riccardo Fogli “Insieme” nel nuovo singolo Strade: audio e testo + anteprima del video

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli sono tornati insieme nel nuovo singolo battezzato Strade, nei digital store, nelle principali piattaforme streaming e in rotazione radiofonica nazionale dal 13 ottobre 2017.

Il nuovo brano anticipa l’uscita dell’album collaborativo che si intitola “Insieme”, che vedrà la luce il 3 novembre. Nel disco, in pre-order nel CD, nel CD autografato, in vinile e download digitale, saranno presenti tre tracce storiche (due dei Pooh e una di Riccardo Fogli) e otto nuove canzoni, tra le quali quella in oggetto in pieno stile Pooh, scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, scomparso nel 2013.





Strade è uno dei quattro pezzi che godono degli ultimi testi regalati a Roby da Valerio Negrini, prima della morte del musicista e paroliere bolognese. Ascoltatelo su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Valerio qui aveva scritto delle strade della vita, quelle che ci permettono di incontrare persone ed emozioni sempre diverse, quelle che per noi due si sono intrecciate a lungo, poi hanno seguito direzioni parallele, infine sono tornate a sovrapporsi in maniera meravigliosa. E non sapendo che “Strade” è di Valerio, si potrebbe crederla scritta apposta negli ultimi tempi per sottolineare la forza umana del nostro progetto; ma del resto crediamo che se Valerio fosse ancora qui, sicuramente per noi due “Strade” l’avrebbe scritta oggi. Perché, come dice la canzone in uno dei suoi passaggi poetici più emozionanti, “alla Negrini”, “Dalle stelle ci osservano forse più di noi”. Dalle stelle, sì: compresa quella su cui oggi abita il nostro poeta.

In attesa del video ufficiale, è possibile vederne un’anteprima nel sito Rai, che poche ore fa ha mostrato il teaser durante il Tg1, nello spazio dedicato alla musica.

A seguire le parole che compongono la canzone, prima volevo tuttavia comunicarvi che è già possibile prenotare i biglietti relativi alle prime due date del tour del duo, che avranno luogo esattamente ak Mediolanum Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma, rispettivamente il 7 e il 9 aprile 2018. Per i tagliandi d’ingresso e novità sul calendario dei concerti, vi rimando su TicketOne.

Strade testo – Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (Download)

[Facchinetti]

Tutti siam compagni di strada

Non serve che il tuo cielo sia il mio

Potrei sfiorarti sempre e non incontrarti mai

E ognuno ha nelle scarpe il suo Dio.

[Fogli + Facchinetti]

La vita ci scatena in avanti

Su un traffico di sogni e bugie

Sui piedi amori grandi, follie senza perdono

Attratti per scappare lontano.

Tieniti forte al tuo cuore e vai

Ne sa più di te

[Insieme]

Siamo compagni di strada

Forse amici mai

Ma è così lungo il cammino

Che non si sa mai.

[Facchinetti]

E se ti perdi, fermati

Resta lì dove sei

Io ti troverò.

[Facchinetti + Insieme]

Tutti siam compagni di strada

Su svincoli di chiodi e armonie

Per trasformare il mondo, per gettare un seme

Alziamo un po’ di polvere insieme.

Dalle stelle ci osservano

Forse più di noi.

[Insieme]

Siamo compagni, siamo compagni di strada

Che vogliamo o no

Che ci si tenga per mano

O se chi sei non so.

[Facchinetti]

Ma se ti perdi, fermati

Resta lì dove sei

[Insieme]

Io ti troverò

Su vie di umanità

Violenza o santità

Su percorsi d’amore

Strade di libertà o di diversità

Strade che non sai mai… dove arriveranno

Siamo compagni di strada.

















