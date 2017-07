Pippo Franco lancia la versione 2017 di #CheFico: guarda il video (con testo)

Che Fico è una canzone di Pippo Franco uscita nel lontano 1982, rivelandosi un vero e proprio tormentone. Il brano venne successivamente incluso nell’album Girotondo (artisti vari) uscito nel 2006.

L’attore, cabarettista e conduttore televisivo romano classe 1940, torna per l’occasione a cantare, lui che nella sua vastissima fortunata carriera ha pubblicato undici dischi e una ventina di singoli.

Che fico! (audio) è anche stata anche la sigla del Festival di Sanremo 1982 insieme ad un altro brano intitolato Ma guarda un po (ascolta il doppio singolo Che fico!/Ma guarda un pò).

Mercoledì 5 luglio il mitico Pippo Franco ha rilasciato il video che accompagna la nuova #CheFico, con tanto di dedica ai supporters via social network:

Dedico questo brano a tutti i miei fans che da sempre e soprattutto in questi mesi di social mi hanno fatto sentire un affetto immenso!

Ed è proprio incentrata sull’era attuale la nuova versione della canzone: mandare messaggi, twittare, chattare, cercare l’amore via web, like, smile, Facebook, Youtube, Instagram, Vimeo, Netflix, Vevo… Tutto questo per il buon Pippo, che 35 anni fa non si sarebbe mai immaginato che la tecnologia potesse arrivare a tanto, è fico!

Il video che accompagna il brano è stato diretto da Matteo Montagna e vede la partecipazione dell’interprete. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono la versione 2017 e quella del 1982.

Pippo Franco – Che Fico 2017 testo

Fico, che figo twittare

mandare dei messaggi a un altro che twitta

e che non vedo l’ora di darti una dritta

esprimere opinioni con chi scrive ciò che pensa

e con chi si sente fico

Che fico chattare

in cerca di un amore che possa durare

almeno qualche giorno per poi dimostrare

che tu sai far felice chi ti ama, chi ti vuole, chi ti fa sentire fico

che fico sapere

che sai visualizzare, taggare, unire, un gruppo di persone

che sanno vibrare

insieme come se fossero un esercito di gente che di te dice così:

Ma quant’è fico quello lì

ma guarda quanti cliccano like

tutti gli mandano smile

hello…

io scrivo ‘wow’ a quello lì

è troppo fico

ma troppo fico.

Fico, che fico postare

momenti della vita in tempo reale

raggiungere chiunque, ovunque, nel mondo

godere delle immagini di Infinity e del resto non mi importa proprio un fico

che fico avere

una bacheca aperta di giorno, di notte

e far vedere pure le cose più matte

e dopo condividere su Facebook tutto quello che ti può sembrare fico

che fico usare Youtube, Vimeo, Vevo, Netflix, Instagram

e dopo navigare, gioire, impazzire

ricevere dei like da quell’insieme di persone che ti dicono così:

Ma quant’è fico quello lì

ma guarda quanti cliccano like

tutti gli mandano smile

hello…

io scrivo “wow” a quello lì,

è troppo fico.

Ma quant’è fico quello lì

ma guarda quanti cliccano like

tutti gli mandano smile

hello…

io scrivo “wow” a quello lì

è troppo fico

Vecchia versione di Che Fico testo – Pippo Franco

Fico

(che fico)

sognare

di avere un motoscafo

che corre

sul mare

e in tasca ai pantaloni

un po’ di

milioni

da spendere in gelati patatine popcorn e noccioline

e qualche fico

(che fico)

avere

il poster nella stanza

che fico

comprare

un mucchio di adesivi

che fico

uscire

con quella spilla punk sul giubotto

che tu puoi portare solo se sei fico

(che fico)

andare

nel parco a pattinare

con tutta

la banda

guidare la discesa

girare

sfiorare

quelle ragazzine che vedendoti volare poi sospirano così…

ma guarda che maglietta e che jeans

mi piace un frego quello lì.

E’ un tipo fico, ma proprio fico!

Fico

(che fico)

entrare in una discoteca

ballare

saltare

ballare da morire

poi bere, impazzire

giocarsi una fortuna in aranciate, poi del resto non me ne importa proprio

un fico

(che fico)

andare

insirme a tanta gente

su un prato all’aperto

per vivere un concerto

sentire

gridare

e poi battere il ritmo con un gesto della mano che ti fa sentire fico

(che fico)

che vita

Partire una mattina

per fare una gita

scherzare sul pulmino

un viaggio

da sballo

con quelle ragazzine che ad ogni tua battuta poi sospirano così…

ma guarda che maglietta e che jeans!

mi piace un frego quello lì.

E’ un tipo fico, ma proprio fico!

fico

(che fico)

avere il poster nella stanza.

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)

















