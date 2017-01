J-Ax & Fedez in duetto con Alessandra Amoroso sulle note del nuovo singolo Piccole Cose: anteprima video (il testo e il filmato da venerdì 20 gennaio)

Piccole Cose è il titolo del terzo singolo ufficiale di J-AX e Fedex estratto dal primo album collaborativo Comunisti Col Rolex, in uscita venerdì 20 gennaio 2017 via Epic/Sony Music. In attesa dell’uscita, nella pagina Facebook di Fedez, potete intanto vedere il video promozionale dell’album battezzato “Comunisti col Rolex Studio Diary“.

Dopo il grande successo di Vorrei Ma Non Posto (ben sei dischi di platino) e di Assenzio, ma anche della promozionale title track, il duo di amatissimi rapper composto da Fedex e J-AX, ci propone questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali proprio dal giorno dell’uscita dell’attesissimo progetto.

Scritto dai due rapper e prodotto da Takagi & Ketra, con cui hanno già collaborato per la fortunatissima hit dell’estate Vorrei Ma Non Posto, “Piccole cose” è indubbiamente uno dei brani più rappresentativi del nuovo disco, non a caso è stato scelto come singolo, ed a renderlo più fascinoso, ci pensa la splendida voce della Amoroso, una delle cantanti italiane più amate degli ultimi anni, esplosa grazie alla partecipazione al talent show Amici.

Da un comunicato stampa di Eleonora Romanò (Sony Music Italy), quello che più o meno è il significato del brano:

Nella vita di tutti i giorni, in cui l’attenzione è rapita costantemente da innumerevoli distrazioni, le piccole cose, i dettagli, sono sempre ciò che più facilmente sfuggono e sembrano non lasciare il segno. Se ci si ferma a riflettere però, ci si accorge che ognuno di noi è costituito da piccoli e frammentari pezzi di un grande puzzle, se si perde di vista anche solo uno di questi la visione d’insieme perde i contorni e si sfoca. Le “piccole cose” sono i piccoli frammenti che danno corpo, sostanza, forma all’essere umano. Sono imprescindibili, indispensabili. Ascoltando il pezzo, si viene travolti da emozioni contrastanti: nonostante tutto ciò che puoi ottenere e comprare con il successo, proverai sempre nostalgia per cose piccole e semplici.

Il videoclip, un susseguirsi di immagini concrete e scene fantastiche e surreali, racconta perfettamente quanto sia facile perdere la percezione del “tutto”, quando manca anche solo un tassello al mosaico di un essere umano.

Il video ufficiale è stato diretto da Mauro Russo, prodotto da BMovie e sarà disponibile dal 20 gennaio. Intanto potete gustarvi un’anteprima (strumentale) di 24 secondi cliccando sull’immagine in basso.

J-Ax & Fedez – Piccole Cose feat. Alessandra Amoroso – Testo (Download)

