Noyz Narcos: guarda il video di Dope Games feat. The Night Skinny (con testo)

In data 11 maggio 2017, il rapper Noyz Narcos ha rilasciato il nuovo singolo Dope Games feat. TNS (acronimo del nome d’arte del produttore The Night Skinny).

Per la cronaca, in passato TNS ha prodotto un altro pezzo del romano Emanuele Frasca, aka Noyz Narcos: sto parlando di “Training Day” uscito il 7 giugno dello scorso anno.





Per ascoltare su Spotify il solo audio cliccate sulla cover in basso, opera di Mecna (Corrado Grilli).

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Giorgio Di Salvo, a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

Prima di concludere una curiosità: il titolo del brano deriva dal campione vocale utilizzato da Skinny: si tratta di un verso di Pusha T nel brano “Fast/Slow” di Ti’Jean.

Dope Games – Noyz Narcos – Testo (Download)

Dope game said “I do.”

Quando guardo avanti pe’ ‘sta strada

Conto quanti stron*i sulla mia strada

Cascano pe’ tera come le foglie

Vonno tutti fotteme come ‘ste tro*e

Sei solo in ‘ste lande spoglie

Pensa se domani non ti risvegli

‘Na vita di mer*a non te la scegli

Sempre stare all’erta con quelli

Mai me so’ fidato in generale

Non dire fedele, fedele è ‘n cane

Mai tene’ serpenti al tuo fianco

L’hai imparato dai compagni di banco

Ancora ‘n’hai capito com’è che gira

Vuoi fot*ere con me mettite in fila

Merda che metto in rima, dai tempi della lira

Tu stira male, secco

So put*anate da rappettari

Le sputo ancora per tutti i miei cari

Le tipe inca*zate, i compari leali

I pischelli sotto le palazzine coi cani

Narcos Noyz è Mad Night, Illmatic

Tu c’hai giorni come soldi, contati

Sei il nulla mischiato col niente

Non vali, sei zero, sei ‘n sette carati

Fai ‘r G senza n’euro ‘n tasca (Secco)

Il limite è il cielo che a me non mi basta mai

In piedi alle sei come i giornalai

O sperando ‘na svolta alla Snai

Io vivo per questo, grido per questo

Rido e muoio per questo

Sicuro con [?]

Con il culo sopra un volo per Barna

Se parli di soldi metti tutti ‘sti soldi dentro le canzoni

Io non parlo di soldi

Penso solo a ficcarmi ‘sti ca*zo di soldi dentro i calzoni

Calcoli e sottrazioni

Fan*ulo al tuo crew di ca*zoni

I palazzi, i balconi, i piccioni in volo

‘Sti giorni sto meglio da solo

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Dope games, Dope games

Vedi te pago l’affitto con le scarpe che ho ai piedi

Che manco ho pagato

Perché pe’ ‘sto rap ce so’ nato

Se tiro su il mento se passi ah zi’ oro colato

Tiro dritto, conti sul Billboard, schedulo impegni

Famo schifo pe’ strada e le tipe pe’ strada ce gridano “A fregni”

Ho lasciato i segni sui muri, le croci sopra le colline

Le rime intagliate sopra le panchine

Con gli Opinel sporchi di tavole marocchine

‘Ste rime so’ botte nei caricatori dei pezzi dentro le fondine

Senti solo di droga e rapine

Nel mio click tutte sporche fedine

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Life’s a bitch, I said “Mine too.”

Dope game said “I do.”

Dope games, dope games

“Would you’ve told police?”

“No.”

“Why?”

“Because the type of business I’m in it will definitely hurt my business, in the way that I was raised I just don’t do that

The people that say it’s not a good thing are most likely the people that don’t buy my record”

Io vivo per questo, moio per questo

Io vivo per questo

Io vivo per questo, moio per questo

Io vivo per questo

Io vivo per questo, moio per questo

Io vivo per questo

Io vivo per questo, moio per questo

Io vivo per questo

















