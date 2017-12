Nesli e il nuovo singolo inedito Maldito: audio e testo

Si intitola Maldito il nuovo singolo di Nesli, rilasciato nei digital store e nelle principali piattaforme streaming l’8 dicembre 2017.

Il 38enne cantautore di Senigallia, Francesco Tarducci, in arte Nesli, è tornato alla ribalta con questo bel pezzo, che dovrebbe essere incluso nel decimo album in studio, sul quale al momento non si hanno informazioni. L’unica cosa certa è il disco, verrà ancora una volta realizzato con Brando, il produttore con cui ha collaborato ai due precedenti progetti discografici.

La longevità del nostro rapporto dura, sono molto felice. Dura perché ci siamo trovati molto bene. Sono davvero fresco di inizio ‘proviname’, come si dice alla vecchia. Ci sono un sacco di sfumature e aspetti un po’ diversi rispetto ai due dischi precedenti. Uno per non ripetersi, e poi perché quando inizi un disco abbracci un discorso, un’idea, porti in studio tutto il bagaglio del periodo precedente.

L’ormai ex rapper, ha suonato dal vivo la nuova canzone, in occasione di due speciali concerti che si sono svolti a fine novembre all’Orion di Roma (guarda il live video) e al Fabrique di Milano (guarda il live video).

E’ a mio parere niente male il nuovo brano di Nesli, che i supporters e non solo, di certo apprezzeranno.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo che compone questo pezzo, il cui titolo in spagnolo significa maledetto.

Maldito testo – Nesli (Download)

Lasciami morire perché voglio vivere

ho visto nel buio cose che non posso esprimere

non so più sorridere e voglio dirti che

nessuno è indispensabile a parte te

la mia vita è una città ad agosto

niente rumori ne vestiti addosso

mentre tutto quanti sono altrove

io rimango solo in questo posto.

A volte sono triste ma non c’è un motivo

vedo il mondo in modo diverso

e devo ricordarmi di essere vivo

non rido, non parlo, non mangio non esco

maldito

così battezzato

bandito

è così che sei nato

senza regole ne legge

in questo buio come schegge

illuminato.

È proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

è proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

non mi sembra mia.

E adesso ti dirò le mie paure

almeno potrà capirle qualcuno

averle dato così tante cure

in fondo non è servito a nessuno

paura di non reggere il confronto

col tempo quando ti presenta il conto

e non avere una persona accanto

per dirle guarda fuori questo incanto.

È proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

è proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

è proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia.

Non c’è dignità nella mia attesa

e questa lettera ha il sapore della resa

quando pure questa notte sarà scesa

quanto ancora questa vita resta appesa

qualcuno correrà in tua difesa

allora capirai ogni offesa

resta così… dorato

resta così …maldito

all’inizio viene sempre odiato

tutto quello che non è capito

fan*ulo pa potevamo far meglio

fan*ulo a te che non sei mio fratello.

È proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

è proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

è proprio vero che bisogna andar via

per provare a stare meglio

e questa casa non è più casa mia

e questa voce non mi sembra mia

non mi sembra mia

questa voce non mi sembra mia

non mi sembra mia

questa voce non mi sembra mia

non mi sembra mia.

















