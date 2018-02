I concerti nel 2018 dei Negrita – le prime date del tour

Come ormai molti di voi sapranno, la rock band toscana è in procinto di rilasciare l’album Desert Yacht Club, progetto di inediti che uscirà il prossimo 9 marzo e com’è ovvio che sia, il rilascio è accompagnato da un tour che ha già le prime date.

Sono al momento tre i concerti in programma dei Negrita, tre imperdibili live che saranno effettuati ad aprile, a poco più di un mese dall’uscita del decimo disco in studio.









Sarà l’occasione giusta per ascoltare le undici nuove canzoni racchiuse nell’album, che i numerosissimi supporters del gruppo, non vedono l’ora di avere tra le mani.

Appena dopo l’immagine, trovate il calendario dei concerti, che nelle prossime settimane sarà sicuramente arricchito da nuove tappe, che non esiteremo ad aggiungere in questa pagina.

Negrita tour 2018 – Il Calendario

10 aprile – Bologna – Unipol Arena – inizio alle ore 21

12 aprile – Roma – Palalottomatica – ore 21

14 aprile – Assago (Milano) – Mediolanum Forum – ore 21

Biglietti concerti Negrita 2018

I tagliandi d’ingresso per assistere dal vivo da uno dei concerti dei Negrita in programma, sono reperibili su TicketOne ed in tutte le rivendite autorizzate. I prezzi a partire da 34,50 euro.









