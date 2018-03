Mina – Volevo scriverti da tanto: audio e testo del nuovo singolo

“Volevo scriverti da tanto” è il nuovo singolo di Mina rilasciato il 9 marzo 2018 come primo estratto dall’attesissimo album di inediti Maeba, out il prossimo 23 marzo.

L’ormai quasi 78enne Mina Mazzini, icona della musica italiana, è pronta a stupirci con questo progetto e il brano in oggetto è solo il primo assaggio.

Il nuovo brano di quella che viene considerata la grande più voce italiana di sempre, è stato firmato da Maria Francesca Polli (Roby Facchinetti, Claudio Baglioni, Franco Fasano), mentre la musica è di Moreno Ferrara, uno dei più titolati coristi italiani.

Produzione e arrangiamento sono invece opera di Massimiliano Pani, che ha curato la produzione dell’intero album.







Il testo è una struggente lettera ad una persona che forse non potrà nemmeno leggerla…

Volevo scriverti da Tanto è una di quelle ballad melodiche che colpiscono al primo ascolto, per l’emozione che suscitano e per l’atmosfera che sanno creare.

Per ascoltarla su Spotify cliccate sulla cover mentre a seguire potete leggere le parole che compongono questo pezzo.

Testo Volevo scriverti da tanto





(Download – Audio)

Volevo scriverti da tanto

ma poi queste cose… non le fai

e dirtelo da troppo tempo

così che non l’ho fatto mai

un po’ di cuore

se lo chiedi

se sono matta o no

puoi ascoltarmi tra le pieghe

di un cielo ancora più blu.

Volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se a modo mio

sono cattiva con me

volevo dirti che anch’io

non so più a chi credere

e ho litigato con Dio

che non mi parla da un po’

volevo dirti che io

avrò bisogno di te

adesso che a modo mio

ho fatto pace con me

per sempre.

Ci sono notti in cui la notte

è troppo lunga anche per me

mi sciolgo dentro un caffellatte

ogni mio stupido perché

un’emozione dura poco

il bello è proprio lì

che quando si fa duro il gioco

un’altra emozione è già qui.

Volevo dirti che io

avrò bisogno di te

adesso che a modo mio

ho fatto pace con me

volevo scriverti e poi

poi tutto il resto già lo sai

volevo scriverti ma

lo faccio adesso se vuoi

volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se a modo mio

ho fatto pace con me

per sempre.

Volevo dirti che anch’io

non so più a chi credere

e ho litigato con Dio

che non mi parla da un po’.

Volevo scriverti da tanto

scusa se non l’ho fatto mai.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi