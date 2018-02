Mecna e il nuovo singolo Pratica: guarda il video ufficiale e leggi testo

Il rapper e cantautore pugliese Corrado Grilli, aka Mecna, il 25 gennaio 2018 ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Pratica, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 2 febbraio.

La nuova canzone, che segna il ritorno dell’artista con Universal (3 anni di distanza dal suo secondo album LASKA (Universal Music/Macro Beats)), è stata scritta e composta da Mecna con la collaborazione di Alessandro Cianci, mentre la produzione è opera di Giacomo Mazzucato, in arte Yakamoto Kotzuga, già al lavoro con Mecna in “31/08”.









Si tratta di un brano, nel quale Corrado mescola il linguaggio hip-hop a una ricerca melodica quasi indie, appoggiandosi su una produzione cinematica e suggestiva.

Sin dagli esordi, Mecna è stato considerato una delle voci più originali e uniche della scena musicale italiana e in “Pratica”, sembra esprimere il disagio che prova nel sentirsi omologato e “parte di qualcosa”, sottolineando ancora una volta la propria volontà di differenziarsi.

Disponibile da oggi, il video ufficiale è stato scritto e diretto da Pietro Cocco, con l’intento di rappresentare il complemento visionario e surreale delle liriche del brano.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante. Qui l’audio della canzone.

Yah

Hai visto come cambia in fretta il tempo

Fa di nuovo freddo

Hai visto cosa danno in TV

Che non ho spento

Al posto del mio letto ora c’è un cinema

Yeeh

Però non so per quanto ancora ci sarà.

Puoi lasciarmi così…

Per un po’

Mentre perdo le cose importanti e guadagno le cose che rubo

Vorrei far parte del gruppo

Però ormai odio un po’ tutti

Qua…

Sembrano felici più di me.

E non avevo fatto i conti con la pratica

La vita è come l’insegnante più antipatica

E non ho mai studiato troppa matematica

Ma so contare su di me

E non ho dubbi che per stare su servano le ali

Però non c’è nessuno che ti sostiene se cadi

E tu poi rischi di restare là solo, magari

Posso contare su di te

(Yeh, yeah).

Hai visto che alla fine mi rialzo

Ah… sono ancora in piedi

S’inciampa e si sprofonda qua giù…

Quando non credi

Hai visto come

A volte le persone

Sono facce da dimenticare

Per lo più…

Le puoi scordare.

Non ho…

Fatto ancora di me

La mia cosa preferita

Dovrei lavorarci un po’ su

Non ho…

Fatto ancora di me

La mia cosa preferita

So che potrai esserlo tu.

E non avevo fatto i conti con la pratica

La vita è come l’insegnante più antipatica

E non ho mai studiato troppa matematica

Ma so contare su di me

E non ho dubbi che per stare su servano le ali

Però non c’è nessuno che ti sostiene se cadi

E tu poi rischi di restare là solo, magari

Posso contare su di te

(Yeh, yeah).

Puoi lasciarmi così…

Per un po’

Mentre perdo le cose importanti e guadagno le cose che rubo

Vorrei far parte del gruppo

Però ormai odio un po’ tutti

Qua…

Sembrano felici più di me





Citazione

Prima di piacere agli altri, devi piacere a te stesso. Se non sei sicuro di te stesso, non riuscirai mai a trovare l’equilibrio, neanche con tutti gli altri che ti dicono che sei il migliore. Firmato Mecna.









