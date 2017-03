Levante: ascolta il nuovo brano Diamante (testo)

Il prossimo 7 aprile, vedrà la luce per per Carosello Records il terzo album della cantautrice siciliana Levante battezzato Nel Caos Di Stanze Stupefacenti, atteso progetto che al momento in cui scrivo, è disponibile in pre-order solo nel formato CD.

Ad anticipare il rilascio il bel singolo Non me ne frega niente (video), in radio dal 3 marzo, il promozionale Io Ti Maledico (audio) ed ora il brano che si intitola Diamante, altra track promozionale molto bella, il cui audio è disponibile esclusivamente su Spotify.

La cantante e scrittrice di Caltagirone ci presenta questo terzo assaggio del progetto, e che assaggio aggiungo! Ecco le parole della cantautrice siciliana riguardo il terzo tassello della terza era discografica:

È così, siamo ponti: nel momento in cui ci stringiamo la mano, creiamo una connessione con altre vite che diventano parte della nostra, con un contatto così superficiale eppure così profondo. Siamo vita perché ci mischiamo ad altre vite, curiosiamo nelle finestre delle case altrui col desiderio di sentirci parte della scena e non meri spettatori. E chi lo sa… potresti diventare un diamante.

Siete curiosi di ascoltare la nuova canzone? Potete farlo cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate il testo da me trascritto.

Prima volevo ricordare ai sempre più numerosi supporters di quest’artista, che a maggio levante darà il via al suo Nel Caos Tour 2017. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Link sponsorizzati









Diamante – Levante – Testo (Download)

[Verso 1]

Qualcuno… un bel giorno

ti salverà… da qui

portando… nel mondo

i tuoi occhi… spenti.

[Ritornello]

Fidati di me, fidati di me davvero

ci gira la testa, ma ti giuro non cadremo

fidati di me fino a quando ci riesco

a farti ridere per tutto il tempo in cui ti tengo

stretto a me.

[Verso 2]

Qualcuno… nel mondo

non sa di attenderti

mistero… profondo

di percorsi… ciechi

stotto questi… cieli.

[Ritornello]

Fidati di me, fidati di me davvero

ci gira la testa, ma ti giuro non cadremo

fidati di me fino a quando ci riesco

a farti ridere per tutto il tempo in cui ti tengo

stretto a me.

[Gancio]

Oltre i sogni infranti

di chi ha perso tanto

troverai il tuo posto

diverrai diamante.

[Ritornello]

Fidati di me, fidati di me davvero

ci gira la testa, ma ti giuro non cadremo

fidati di me fino a quando ci riesco

a farti ridere per tutto il tempo in cui ti tengo

stretto a me

stretto a me.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi