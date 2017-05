Raphael Gualazzi e il nuovo singolo “La fine del mondo”: audio e testo

Si intitola La fine del mondo il nuovo singolo del cantautore e pianista marchigiano Raphael Gualazzi, in radio, nei digital store ed in streaming dal 26 maggio 2017 via Sugar Music.

La nuova canzone anticipa il rilascio della versione internazionale dell’ultima fatica discografica Love Life Peace (certificata Oro), che dovrebbe uscire il prossimo autunno.





Dopo il tormentone “L’estate di John Wayne”, Gualazzi ci riprova con questo pezzo dal sapore estivo creato con la stessa squadra artistica della citata hit, un team composto da Alessandro Raina e Matteo Buzzanca, che è anche produttore della canzone.

Prossimamente sarà disponibile anche il video ufficiale, anch’esso dal sapore estivo, il cui protagonista sarà infatti il mare e il richiamo ipnotizzante della musica. In un’atmosfera felliniana, le note riescono ad unire tutti, personaggi senza tempo, senza età e senza razza: ed ecco così rispondere alla chiamata delle note un astronauta che danza con una ballerina, una balena ed un panda, due bambine albine ed un ragazzo afro americano che sembra essere uscito dagli anni ’70.

In attesa del filmato, cliccando sulla copertina in basso è possibile ascoltare l’audio integrale su Spotify.

A seguire le parole che compongono il brano.

Prima volevo tuttavia annunciarvi, che l’artista è in procinto di effettuare alcuni concerti in tutta la penisola. Le prime date annunciate lo vedranno impegnato il 16 giugno a Settimo Torinese (TO) [Fuori Tutti Festival,], il 23 giugno al Teatro Romano di Verona, 11 luglio Levico Terme (TN) La Magia dell’Acqua (Piano solo), il 14 luglio a Sansepolcro (AR) Kilowatt Festival (Piano solo), il 15 luglio Serravalle Scrivia (AL) McArthurGlen, il 18 luglio in Piazza SS. Annunziata (Firenze), il 28 luglio al Porto turistico di San Benedetto del Tronto (AP), il 29 luglio in Piazza Duomo a Trani (BAT) ed infine il 18 ottobre al Teatro Farnesi di Parma. I tagliandi d’ingresso saranno reperibili su TicketOne.

Link sponsorizzati









Raphael Gualazzi – La fine del mondo testo (Download)

[Strofa 1]

Aspettare la fine del mondo

è molto più facile

che spiegare la differenza

fra New York e Los Angeles

l’ho già dimenticata

ma penso che stanotte

mi giocherei l’America con te.

[Strofa 2]

Accettare la fine di un sogno

non è molto più facile

che spiegarti la differenza

fra equilibrio e vertigine

fra le tue notti brave

e le mie tasche piene

di tutto quello che non so di te.

[Ritornello 1]

Prendi questo amore in mano

metti sullo stesso piano

il silenzio e le parole

prendi la mia vita in mano

giuro sopra questo piano

che vorrei poterti dire

noi chi siamo

noi chi siamo

noi chi siamo.

[Strofa 3]

Arrivare alla fine di un viaggio

non è molto più facile

che distinguere i volti

intorno alle nuvole

però se vuoi partiamo

ho prenotato un cielo

un cielo che ha più stelle di un hotel.

[Ritornello 2]

Prendi questo amore in mano

metti sullo stesso piano

il silenzio e le parole

prendi la mia vita in mano

giuro sopra questo piano

che ti aiuterò a capire

noi chi siamo

noi chi siamo

noi chi siamo.

[Ponte]

E se non mi sentirai

io te lo dirò più forte

se è troppo grande la città

ti accompagnerò su Marte.

[Ritornello 1]

Prendi questo amore in mano

metti sullo stesso piano

il silenzio e le parole

prendi la mia vita in mano

giuro sopra questo piano

che vorrei poterti dire

noi chi siamo

noi chi siamo

noi chi siamo.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi