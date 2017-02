Jax Jones: ascolta il nuovo singolo “You Don’t Know Me” feat. Raye (testo e traduzione)

Timucin Fabian Kwong Wah Aluo, meglio conosciuto come Jax Jones, è un polistrumentista, cantautore, produttore e deejay classe 1987, salito alla ribalta nel 2014 grazie alla collaborazione con Duke Dumont, sulle note della hit I Got U. Nel 2015 rilascia la sua “Yeah Yeah Yeah”, nel 2016 “House Work featuring Mike Dunn & MNEK” ed il 9 dicembre il brano in oggetto You Don’t Know Me (tu non mi conosci), per l’occasione interpretato dall’emergente cantautrice britannica Rachel Keen, in arte Raye, quella che per la cronaca, cantò la hit di Jonas Blue “By Your Side”.

Questa simpatica ed orecchiabile canzone, è stata co-scritta da Raye, Jax Jones, Janee Bennett (in arte Jin Jin), Phil D. Young, MNEK, Patrick Bodmer dei M.A.N.D.Y., Peter Hayo e e Walter Merziger e Arno Kammermeier, in arte Booka Shade.

Il punto di forza di questo pezzo, in radio dal 27 gennaio 2017, è senza ombra di dubbio il martellante ritornello, che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore di turno.

Per quel che concerne il significato (potete approfondirlo leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina), sinteticamente la cantante si rivolge a una persona che la infastidisce. E’ questo il concept della canzone, che in attesa del video ufficiale, potete ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso.

Qui potete invece gustarvi un live video. Volevo infine segnalarvi, la cover acapella di un ragazzo molto in gamba, ovvero lo youtuber Liam Holmes, che a mio parere merita di essere ascoltata.

You Don’t Know Me – Jax Jones – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Hmm, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh yeah, yeah-yeah, yeah-yeah

Hmm-hmm

(Che vuoi, che vuoi fare?)

[Verso 1]

Oh sì, il tempo è denaro quindi non scherzare con me

Vedi sono fuori con le mie amiche, mi divertirò

Smettila di chiacchierare, mi stai rovinando l’atmosfera

Ooh, oh, oh, oh, oh, ah

[Pre-Ritornello]

Vedi, non posso avere molte cose buone

Mi ha visto vestire con le cose più raffinate

Beh, per favore tieni la bocca chiusa, oh, non dire un bel niente

Vedi, sei sotto i flash della telecamera

Fai un passo indietro, è il mio stile mi stai intralciando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio

“Vuoi bere qualcosa?” No, grazie per avermelo chiesto

[Ritornello]

Ooh, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Non sono tua amica, no, hoo, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Tu non mi conosci, yeah

Ooh, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Non sono tua amica, no, hoo, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Tu non mi conosci, yeah

[Verso 2]

Insomma, potremmo ballare insieme*

Ma ciò non significa che sei nel mio giro, yeah

Vivo la vita e mi sento in pista

Se non riesci a tenere il passo, allora è meglio che ti metti da parte

Perché i soldi sono più belli quando li vedo ammucchiati

Ooh, ooh, ooh, ooh

[Pre-Ritornello]

Vedi, non posso avere molte cose buone

Mi ha visto vesti con le cose più raffinate

Beh, per favore tieni la bocca chiusa, oh, non dire un bel niente

Vedi, sei sotto i flash della telecamera

Fai un passo indietro, è il mio stile mi stai intralciando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio

“Vuoi bere qualcosa?” No, grazie per avermelo chiesto

[Ritornello]

Ooh, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Non sono tua amica, no, hoo, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Tu non mi conosci, yeah

Ooh, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Non sono tua amica, no, hoo, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Tu non mi conosci, yeah

[Ponte]

Fare [?]

Non otterrai quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi, vuoi

Ti dico una cosa che non sai

Io ottengo quello che voglio, quello che voglio, quello che voglio, voglio

[Pre-Chorus]

Sei sotto i flash della telecamera

Fai un passo indietro, è il mio stile mi stai intralciando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio

“Vuoi bere qualcosa?” No, grazie per avermelo chiesto

[Ritornello]

Ooh, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Non sono tua amica, no, hoo, na na yeah

Non comportarti come se mi conoscessi, come se mi conoscessi, na na yeah

Tu non mi conosci, yeah

[Conclusione]

Tu non mi conosci, yeah

* throwing shapes dovrebbe riferirsi all’atto di formare figure in aria con le mani e le braccia, mentre si balla. In alternativa semplicemente ballare.

Jax Jones – You Don’t Know Me testo

[Intro]

Hmm, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh yeah, yeah-yeah, yeah-yeah

Hmm-hmm

(What you, what you gon’ do?)

[Verse 1]

Oh yeah, time is money so don’t fuck with mine

See I’m out with my girls, I’ma have a good time

Step back with your chit-chat, killin’ my vibe

Ooh, oh, oh, oh, oh, ah

[Pre-Chorus]

See, I can’t get too much of a good thing

Hmm, saw me dressed up in the finest things

Well, please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing

Hmm, see you are from camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

“You here for long?” Oh no, I’m just passin’

“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

[Chorus]

Ooh, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

I am not your homie, not your, hoo, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

You don’t know me, fuck yeah

Ooh, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

I am not your homie, not your, hoo, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

You don’t know me, fuck yeah

[Verse 2]

I mean, we could throw shapes* together

But it doesn’t mean you’re in my circle, yeah

Cruise through life and I’m feelin’ on track

If you can’t keep up, then you better fall back

‘Cause money look better when I see it all stacked up

Ooh, ooh, ooh, ooh

[Pre-Chorus]

See, I can’t get too much of a good thing

Hmm, saw me dressed up in the finest things

Well, please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing

Hmm, see you are from camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

“You here for long?” Oh no, I’m just passin’

“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

[Chorus]

Ooh, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

I am not your homie, not your, hoo, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

You don’t know me, fuck yeah

Ooh, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

I am not your homie, not your, hoo, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

You don’t know me, fuck yeah

[Bridge]

Do [?]

Won’t get what you want, what you want, what you want, want

Tell you what you don’t know

I get what I want, what I want, what I want, want

[Pre-Chorus]

See you are from camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

You here for long? No, I’m just passin’

Do you wanna drink? No, thanks for askin’

Chorus]

Ooh, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

I am not your homie, not your, hoo, na na yeah

Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah

You don’t know me, fuck yeah

[Outro]

You don’t know me, fuck yeah

















