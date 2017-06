Il Pagante: ascolta il nuovo singolo Too Much (con testo)

Da venerdì 9 giugno 2017 è disponibile in streaming e nei digital store il nuovo singolo de Il Pagante che si intitola Too Much.

Eddy Veerus, Roberta Branchini e Federica Napoli hanno ufficialmente terminato la prima era discografica Entro In Pass e adesso voltano pagina con questa simpatica canzone, che rispecchia in pieno il loro stile.





Il nuovo brano è stato scritto da Eddy Veerus, che l’ha anche prodotto con la collaborazione di Sissa, ed è caratterizzato da una potente base electro che rende questo pezzo decisamente adatto ad essere ballato. Il testo poi (potete leggerlo appena dopo la cover) strapperà sicuramente un sorriso un po’ a tutti voi.

Previa iscrizione gratuita su Spotify, è possibile ascoltare l’audio della canzone. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla copertina in basso.

Il Pagante – Too Much testo (Download)

[Strofa 1 – Eddy Veerus]

Hey, sai che quando corri sul tapis roullant

Fisso il tuo seno rifatto un po’, un po’ too much

Sopra il palco sputo come Stash

Dopo chiedo scusa ai fan

Se la mia reazione è stata un po’, un po’ too much.

[Strofa 1 – Roberta Branchini]

In famiglia novità

La reaction di papà

Cara a 16 anni incinta forse è un po’, un po’ too much

Super fashion il tuo blog

Fila all’Apple, nuovo iPhone

Ma se non funziona il touch

La reazione è un po’ too much.

[Ritornello – Federica Napoli]

Ma perché parli sempre di Trump

Ti prego torna a fare la webstar

Sotto le foto citazioni di Kant

Non so ma penso che sia un po’ too much.

[Strofa 2 – Roberta Branchini]

Quando l’ho visto dal vivo sono rimasta sotto shock

Pensavo fosse carino, era bravo con Photoshop

Finto radical chic

Che ascolta indie rock

E nel 2017 veste ancora Burlon.

[Strofa 2 – Eddy Veerus]

Tipo lei non pensa sia vera

Un dipinto olio su tela

Guajira guantanamera

Però quanto se la mena

Parla della sua carriera

Uomini e donne e telenovela

E quando apre la bocca

Welcome to Favelas.

[Ritornello – Federica Napoli]

Ma perché parli sempre di Trump

Ti prego torna a fare la webstar

Sotto le foto citazioni di Kant

Non so ma penso che sia un po’ too much.

[Ponte – Eddy Veerus]

A San Siro c’è il concerto dei Coldplay

Ti ci porterei, sai quanto vorrei

Ma ho controllato adesso su TicketOne

Quei prezzi per me sono un po’ too much

E andremo alle rotonde quando suona Gigi Dag

Giovedì a ballare alla serata del The Club

Con il mal di schiena a forza di fare la dab…

Non so ma penso che sia un po’ too much.

[Conclusione]

E andremo alle rotonde quando suona Gigi Dag

Giovedì a ballare alla serata del The Club

Con il mal di schiena a forza di fare la dab

Non so ma penso che sia un po’ too much.

















