Il Cile: guarda il video del nuovo singolo La Fate Facile (con testo)

Il 12 maggio 2017 Il Cile ha rilasciato il nuovo singolo battezzato La Fate Facile, primo estratto dal futuro terzo album in studio, che farà seguito a In Cile Veritas pubblicato nel 2014.

Il cantautore toscano Lorenzo Cilembrini, meglio conosciuto come Il Cile, prima di rilasciare la nuova canzone ha indetto un giochino nella sua pagina Facebook, legato al testo del brano, postando quotidianamente foto, in base alle quali i fans dovevano indovinare le parole dell’inedito, decisamente “intimo”.





Ora l’audio è disponibile ed è possibile ascoltarlo nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine sottostante.

Accederete al video ufficiale, un cortometraggio di 4 minuti abbondanti diretto da A Secret Family Film.

Di seguito le parole che compongono il primo tassello della terza era discografica del cantautore classe 1981.

Il Cile – La Fate Facile testo (Download)

Nato negli anni ’80 come la disco music

ricordi dell’infanzia sporadici e confusi

Giocattoli e ospedali, mia madre che piangeva

Lorenzo “come stai?” ogni ora mi chiedeva

Cresciuto in una stanza, pane e medicinali

Vedevo il mondo fuori con i telegiornali

A dodici anni cento chili a tredici cinquanta

Nessuno da quel giorno mi chiamò più pastasciutta

Adolescenza isterica da incubi e deliri

Mangiavo dentifricio per non prendere più chili

I tagli sulle braccia, sognavo una ragazza

Sputavo mille demoni suonando una chitarra

Poi l’università non mi ricordo niente

Andare e poi convivere è stato da incosciente

Già mi vedevo morto, coi sogni dentro al naso

Un uso alternativo dei prodotti Proraso.

Link sponsorizzati









La Fate Facile

Per voi è facile

Prendere un lupo

E renderlo docile.

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ti giuro ti preparo anche la cena

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ma dormi nel mio letto per piacere.

Adesso sono qui

Il solito coglione

Ho perso donne e soldi

Amici di finzione

Ho un cuore imbizzarrito che preoccupa i dottori

Un amico immaginario che non dà consigli buoni

E penso alla mia vita trangugiata come il whisky

Che gira a 360 come il giradischi

Mi piacerebbe solo ritornare a quel tempo

In cui sapevo fingere di essere contento

Non voglio che mi aiuti, non cerco compassione

Non cerco nuovi abbracci, non cerco un’illusione

Ho come la certezza che nella mia incoscienza

Ancora sono in guerra con la mia dipendenza

Ma è questa società a volerci tutti schiavi

Amanti di veleni barattati coi denari

Se mai avrò il coraggio di salutarvi tutti

Sarò il più silenzioso tra i serpenti maledetti.

La Fate Facile

Per voi è facile

Prendere un lupo

E renderlo docile.

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ti giuro ti preparo anche la cena

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ma dormi nel mio letto per piacere.

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ti giuro ti preparo anche la cena.

Amore!

Ti prego torna a casa questa sera

I mostri sono fuori ed è già buio

Ma dormi nel mio letto per piacere.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi