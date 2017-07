Gue’ Pequeno: guarda il video di Milionario feat. El Micha + testo

A pochi giorni dall’uscita del fortunato quarto album in studio Gentleman, il rapper Gue’ Pequeno ha rilasciato il nuovo singolo Milionario feat. El Micha (cantante reggaeton cubano conosciuto in uno dei tantissimi viaggi a Cuba – Guè è stato fidanzato per molti anni con una ragazza cubana), in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 7 luglio.

Molto carina la nuova canzone disponibile anche nella Spanish Edit (audio – audio della versione Spanish Edit), scritta dagli interpreti e prodotta da Sixpm.

Il brano in oggetto è decisamente radio friendly e sono certo che non deluderà i numerosissimi fans del rapper milanese.

Il video ufficiale è relativo alla versione Spanish Edit, è stato diretto da Fabrizio Conte e Freddy Loons ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Milionario – Guè Pequeno – Testo (Download – Spanish Edit)

[Introduzione Versione in spagnolo del brano: El Micha]

So che mi vedi dentro il video

e se mi senti nella radio

pensi che sono milionario

ma sto con gli amici del barrio

[Introduzione in spagnolo (Versione italiana del brano): El Micha]

O que me ve dentro del video

O que me escuchas en la radio

Y sabes soy un millonario

Y soy un chamaco de barrio

G U E

[Strofa 1: Gué Pequeno]

Voglio essere una specie di Robin Hood del rap

Però in senso di rubare ai ricchi per poi dare a me

Pensavo che con la musica ci avrei comprato un jet

Così mi svegliavo a Sud e mi addormentavo ad Est

Cento, mille, diecimila, centomila, un milione

Il tempo qua è denaro e dei miei tempi sono figlio

Tra criminali micro e milli-milionari macro

Giurano la verità con la mano sul libro sacro

In Italia se fai soldi la gente non ti sopporta

Ti perdonano soltanto se segni tirando in porta

On and on, io cerco il grano, bro, non dei Pokémon

Babylon, vuole schiacciarmi, stressarmi già da mo’

[Ponte: Gué Pequeno]

So che mi vedi dentro al video

E se mi senti nella radio

Pensi che sono milionario

Ma sto con gli amici del barrio

(Ma qua aspetto e spero il settimo zero

Chiudo gli occhi e penso un giorno a diventarlo per davvero)

[Ritornello: Gué Pequeno]

Ma se io fossi milionari-ari-ari-ario

Porterei tutti i miei amici via dal gabbi-abbi-o

Lancerei le banconote da una cabri-abri-o

Faccio le valige e parto, adi-adi-adios

(Ed era così bello, sembrava così vero

Ma adesso sono sveglio e sclero col dinero)

[Strofa 2: Gué Pequeno]

Make money, money

Take money, money, money

Fake milionari sugli Instagram italiani

Su Internet mi scrivono: “Devi restare umile”

Sembra che ti fa schifo il cash, daresti tutto all’UNICEF

E frate sono guai, sperano che non li hai, ti odiano se poi li fai

Fratello che sa, siamo ricchi solo coi traffici

Coi rotoli di soldi chiusi insieme con gli elastici

‘Ste fighe non stanno con voi perché siete simpatici

Voglio portare il babbo al più presto a svernare ai Tropici

On and on, io cerco il grano, bro, non dei Pokémon

Babylon, vuole schiacciarmi, stressarmi già da mo’

[Ponte (spanish edit): El Micha]

O que me ve dentro del video

O que me escuchas en la radio

Y sabes soy un millonario

Y soy un chamaco de barrio

Joder di-dinero

Tú quiere’ y yo quiero

Y las mujeres se van con e’ bando de lo bandolero

[Ritornello: Gué Pequeno]

Ma se io fossi milionari-ari-ari-ario

Porterei tutti i miei amici via dal gabbi-abbi-o

Lancerei le banconote da una cabri-abri-o

Faccio le valige e parto, adi-adi-adios

(Ed era così bello, sembrava così vero

Ma adesso sono sveglio e sclero col dinero)

[Strofa 3: El Micha]

Policía, yo no robo, yo trabajo

Del barrio vengo, la calle me trajo

La misma historia cuando se viene de abajo

Oficina combinando la elegancia con la esquina

Millonario no, yo soy millonario y pico

Que tú no haces con mucho lo que yo hago con poquito

[Ritornello: Gué Pequeno]

Ma se io fossi milionari-ari-ari-ario

Porterei tutti i miei amici via dal gabbi-abbi-o

Lancerei le banconote da una cabri-abri-o

Faccio le valige e parto, adi-adi-adios

(Ed era così bello, sembrava così vero

Ma adesso sono sveglio e sclero col dinero)

[Outro: Gué Pequeno & El Micha]

Ah, milionario flow, El Micha

Micha, Gué Pequeno, ¿quién ma’?

















