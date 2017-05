Gli Autogol Vs. Dj Matrix feat. Papu Gomez nel nuovo singolo Baila como El Papu: video ufficiale e testo

Dj Matrix e Gli Autogol di nuovo insieme nel nuovo singolo bomba battezzato Baila como El Papu, un allegro e ballabile pezzo pubblicato il 5 maggio 2017, il cui ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all’associazione benefica “Insuperabili”, scuola calcio per ragazzi disabili.

Dopo “Tutti in piedi sul divano” e “El Talismano”, il disc jockey italiano più seguito nel web, Matteo Schiavo in arte Dj Matrix, torna a collaborare con il trio di comici ed imitatori formato da Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli e Michele Negroni, divenuto famoso grazie alle parodie ed alle imitazioni di personaggi del calcio e dello sport. La voce nel brano è quella del cantante cubano Ricardo William Cabrera Munoz, in arte RICKY JO, facente parte del duo di musica latina Talento Havana.





Nel video ufficiale vediamo anche il campione dell’Atalanta, Alejandro Darío Gómez, noto come Papu Gomez, Gli Autogol, Fabrizio Cacciatore, Simone Padoin e il Foggia Calcio, oltre a persone che hanno inviato i propri filmati.

Oltre a Papu Gomez, tra i testimonial dell’iniziativa cito Marcello Lippi, Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Antonio Candreva e Paolo Cannavaro.

Il filmato è stato realizzato da Magari TOO Production in collaborazione con la società di produzione Grey Ladder: dopo una partita a calcetto tra amici, Gli Autogol entrano nello spogliatoio e danno vita ad un’accesa discussione che li porta ad attribuire l’uno all’altro gli errori che hanno portato alla sconfitta. Nel bel mezzo della discussione irrompe Papu Gomez che invita tutti alla calma e a ballare il suo balletto, la “Papu Dance”, sulle note del singolo “BAILA COMO EL PAPU” che parte in sottofondo. I ragazzi, inizialmente perplessi, si fanno coinvolgere dal ballo del Papu. Da questo momento si susseguono divertenti sketch sulle note della canzone, intervallati dai contribuiti di ospiti e fan.

Insomma, la Papu dance mania è iniziata! Contagerà anche voi? Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo in spagnolo e la traduzione in italiano.

Gli Autogol Vs. Dj Matrix feat. Papu Gomez – Baila como El Papu testo (Download)

Sube la musica que no se siente

Caliente

Los muchacho e Gli Autogol

El Papu e Dj Matrix

? gol let’s go let’s go

Con mi amor.

Toda la banda

todo el estadio

y todo el mundo

baila como el Papu

toda la banda

todo el estadio

y todo el mundo

baila como el Papu

baila como el Papu

baila como el Papu.

Oh oh oh oh el Papu entra y goal, goal, goal, goal, goal!

Oh oh oh oh el Papu entra y goal, goal, goal, goal, goal!

Porqué Papu gana siempre,siempre

tiene un sueño en su mente

toda Europa quiere conquistar

y con su compañeros poder triunfar

de el fantacalcio es la garantia

para no jugar te da alegria

pero no olvida la tradiciòn

porqué argentino es su corazón.

Toda la banda

todo el estadio

y todo el mundo

baila como el Papu

toda la banda

todo el estadio

y todo el mundo

baila como el Papu

baila como el Papu

baila como el Papu

Con mi amor

Con mi amor.





Baila como El Papu traduzione

Alza il volume della musica che non si sente

Bollente

Il ragazzo e Gli Autogol

Papu e Dj Matrix

? gol, andiamo andiamo

Con il mio amore.

Tutto il gruppo

Tutto lo stadio

E tutto il mondo

Balla come il Papu

Tutto il gruppo

Tutto lo stadio

E tutto il mondo

Balla come il Papu

Balla come il Papu

Balla come il Papu.

Oh oh oh oh Papu entra e fa goal, goal, goal, goal, goal!

Oh oh oh oh Papu entra e fa goal, goal, goal, goal, goal!

Perché Papu vince sempre, sempre

Ha un sogno in testa

Vuole conquistare tutta l’Europa

e con i suoi compani vuole trionfare

Il Fantacalcio è la garanzia

Per non giocare ti dà allegria

Ma non dimentica la tradizione

Perché Argentino è il suo cuore.

Tutto il gruppo

Tutto lo stadio

E tutto il mondo

Balla come il Papu

Tutto il gruppo

Tutto lo stadio

E tutto il mondo

Balla come il Papu

Balla come il Papu

Balla come il Papu

Con il mio amore

Con il mio amore.

